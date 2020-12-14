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【香港疫情】恒生新蒲崗分行1員工確診、北河街分行停業 與上周確診職員有關

股市 00:05 2020/12/14

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恒生新蒲崗分行和北河街分行暫停服務。（資料圖片）

恒生銀行 （00011） 表示，新蒲崗分行1名員工確診，分行周一（14日）起將暫停服務14日；深水埗北河街分行亦將停業至另行通知，以待分行其中1名緊密接觸者的病毒檢測結果。恒生表示，個案與上周確診的黃埔新邨員工有關，3人曾在11月下旬見面。

恒生黃埔新邨優越及優進理財中心員工確診【下一頁】

恒生指，最新的2宗個案與上周初步確診的恒生黃埔新邨優越及優進理財中心員工有關，3人曾在11月下旬因私人原因，在工餘時間在麗晶花園見面。

涉事的新蒲崗分行及北河街分行職員，分別在12月9日及10日最後上班，上班前探測體溫正常。恒生指，她們主要在分行內的後勤辦公室工作，較少處理接觸客戶的 服務。她們和分行所有員工均有遵從指引，當值工作期 間全程佩戴口罩。

恒生將安排2間分行深層清潔及消毒。全部員工會留在 家中自我隔離，並會被安排接受深喉唾液測試 。現時，黃埔新邨優越及優進理財中心大部分員工的檢測結果為陰性。

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編輯：趙穎妍

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