【開市9點半】上海金融地位直追紐約、倫敦　冀2035年趕上　螞蟻監管風波未完？

（1）上海交通大學及國家金融與發展實驗室（NIFD）發布《上海國際金融中心建設目標與發展建設》報告。報告明確提出，上海在2035年「與紐約和倫敦並駕齊驅的頂級全球金融中心」，並循八方面提出如進一步統一交易所及銀行間國債市場、建立國家政策性科技銀行、科創板試點建立更完善的證券集體訴訟機制等，共31項的發展建議。

即睇開市9點半重點：

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【紐倫港不再？】中國：上海2035年要與紐約及倫敦齊名 紐倫港要變紐倫滬？

（2）人行原行長戴相龍出席2021網易經濟學家年會上談到螞蟻集團上市問題表示，在有關互聯網金融的重要管理法規尚未公布實施之時，暫停螞蟻集團上市是正確的。經實踐證明，互聯網是技術、金融是業態，而互聯網金融不能改變金融的屬性。他認為，不能允許互聯網以信息平台取代金融中介平台，逃避同等經營業務的監管。

【螞蟻上市觸礁】人行原行長戴相龍：暫停螞蟻上市正確 不能允許互聯網企業逃避監管

（3）有「中國P&G」之稱藍月亮 （新上市編號：06993） 據指公開發售超購逾300倍，凍資逾2900億元，將於周三（16日）掛牌。雖然藍月亮招股火熱，但其掌門人卻極為神秘，藍月亮創始人兼首席執行官羅秋平對外鮮少接受訪問，也甚少談及私事。不過原來這位低調的舵手，與其妻子，即董事會主席潘東在香港的港島區擁有豪宅。

【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅

（4）美股IPO市場陷入狂熱，近期多隻上市的新股升勢凌厲，引發了投資界的擔憂。全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）行政總裁Larry Fink表示，某些企業的過高的IPO定家不可持續。他更提醒，這種情況持續下未來將會「出事」（going to be many accidents）。

【美股焦點】美股IPO狂熱堪比科網泡沫 貝萊德CEO︰估值過高 不可持續

（5）8間虛擬銀行先後投入服務，其中開業不足5個月的匯立銀行（WeLab Bank）再傳出高層人事變動，行政總裁謝學海以私人理由請辭，目前由李家達暫代行政總裁一職，直至另行通知。

【虛擬銀行】匯立銀行開業不足5個月 CEO謝學海辭任

（6）再有內房企業分拆物管業務上市，禹洲集團 （01628） 建議通過全球發售及分派方式，分拆附屬公司禹佳生活服務的股份於聯交所主板獨立上市，並已獲聯交所同意。有關全球發售及分派的詳情尚未落實，惟禹洲集團預期，將不會保留於禹佳生活服務已發行股本的任何權益，而禹佳生活服務將不再為集團附屬公司。

【新股IPO】禹洲集團擬分拆旗下物管業務 禹佳生活服務料主板上市

（7）內地乳製品公司妙可藍多（滬︰600882）宣布，收到公司實際控制人柴琇通知，公司或出現控制權變更。根據妙可藍多的公告內容，結合公司此前的股權結構，料蒙牛 （02319） 將會入主成為妙可藍多的最大股東，並擁有實際控制權。

【乳業股】蒙牛入主內地乳製品公司妙可藍多 擬斥30億人幣購新發股份

（8）財政司司長陳茂波發表網誌表示，展望2021年，將會繼續是充滿不確定性的一年，故在編制來年的財政預算案時更須為公共資源的運用釐訂先後緩急，留有彈性。涉及防疫抗疫工作的資源會全力配備，令防疫工作取得最大效果，這是穩住經濟民生的最關鍵要素，也是恢復與內地通關和國際往還的先決條件。

【香港經濟】陳茂波：來年財政預算案更須有彈性 支援受影響處所只是杯水車薪

（9）美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）日前向位於加州工廠的員工發內部電子郵件，通知他們Model S和Model X生產綫將於12月24日至1月11日新年期間關閉18天。在此段期間，相關生產綫員工會休假，但只會獲一周的工資，其餘日子為無薪休假期。

【Tesla股價】Tesla加州工廠Model S、X停產兩周 為趕工其他型號？

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

欄名 : 開市9點半