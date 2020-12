【開市9點半】上海金融地位直追紐約、倫敦　冀2035年趕上　螞蟻監管風波未完？

(1)上海交通大學及國家金融與發展實驗室(NIFD)發布《上海國際金融中心建設目標與發展建設》報告。報告明確提出,上海在2035年「與紐約和倫敦並駕齊驅的頂級全球金融中心」,並循八方面提出如進一步統一交易所及銀行間國債市場、建立國家政策性科技銀行、科創板試點建立更完善的證券集體訴訟機制等,共31項的發展建議。

(2)人行原行長戴相龍出席2021網易經濟學家年會上談到螞蟻集團上市問題表示,在有關互聯網金融的重要管理法規尚未公布實施之時,暫停螞蟻集團上市是正確的。經實踐證明,互聯網是技術、金融是業態,而互聯網金融不能改變金融的屬性。他認為,不能允許互聯網以信息平台取代金融中介平台,逃避同等經營業務的監管。

(3)有「中國P&G」之稱藍月亮 (新上市編號:06993) 據指公開發售超購逾300倍,凍資逾2900億元,將於周三(16日)掛牌。雖然藍月亮招股火熱,但其掌門人卻極為神秘,藍月亮創始人兼首席執行官羅秋平對外鮮少接受訪問,也甚少談及私事。不過原來這位低調的舵手,與其妻子,即董事會主席潘東在香港的港島區擁有豪宅。

(4)美股IPO市場陷入狂熱,近期多隻上市的新股升勢凌厲,引發了投資界的擔憂。全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁Larry Fink表示,某些企業的過高的IPO定家不可持續。他更提醒,這種情況持續下未來將會「出事」(going to be many accidents)。

(5)8間虛擬銀行先後投入服務,其中開業不足5個月的匯立銀行(WeLab Bank)再傳出高層人事變動,行政總裁謝學海以私人理由請辭,目前由李家達暫代行政總裁一職,直至另行通知。

(6)再有內房企業分拆物管業務上市,禹洲集團 (01628) 建議通過全球發售及分派方式,分拆附屬公司禹佳生活服務的股份於聯交所主板獨立上市,並已獲聯交所同意。有關全球發售及分派的詳情尚未落實,惟禹洲集團預期,將不會保留於禹佳生活服務已發行股本的任何權益,而禹佳生活服務將不再為集團附屬公司。

(7)內地乳製品公司妙可藍多(滬︰600882)宣布,收到公司實際控制人柴琇通知,公司或出現控制權變更。根據妙可藍多的公告內容,結合公司此前的股權結構,料蒙牛 (02319) 將會入主成為妙可藍多的最大股東,並擁有實際控制權。

(8)財政司司長陳茂波發表網誌表示,展望2021年,將會繼續是充滿不確定性的一年,故在編制來年的財政預算案時更須為公共資源的運用釐訂先後緩急,留有彈性。涉及防疫抗疫工作的資源會全力配備,令防疫工作取得最大效果,這是穩住經濟民生的最關鍵要素,也是恢復與內地通關和國際往還的先決條件。

(9)美國電動車公司特斯拉Tesla(美︰TSLA)日前向位於加州工廠的員工發內部電子郵件,通知他們Model S和Model X生產綫將於12月24日至1月11日新年期間關閉18天。在此段期間,相關生產綫員工會休假,但只會獲一周的工資,其餘日子為無薪休假期。

