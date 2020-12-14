  • 21°C
香港時間 : 20201214日 (一) 07:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】上海金融地位直追紐約、倫敦　冀2035年趕上　螞蟻監管風波未完？

股市 07:00 2020/12/14

分享：

（1）上海交通大學及國家金融與發展實驗室（NIFD）發布《上海國際金融中心建設目標與發展建設》報告。報告明確提出，上海在2035年「與紐約和倫敦並駕齊驅的頂級全球金融中心」，並循八方面提出如進一步統一交易所及銀行間國債市場、建立國家政策性科技銀行、科創板試點建立更完善的證券集體訴訟機制等，共31項的發展建議。

即睇開市9點半重點：

    • 點擊圖片放大
    +6
    +5

【紐倫港不再？】中國：上海2035年要與紐約及倫敦齊名　紐倫港要變紐倫滬？

（2）人行原行長戴相龍出席2021網易經濟學家年會上談到螞蟻集團上市問題表示，在有關互聯網金融的重要管理法規尚未公布實施之時，暫停螞蟻集團上市是正確的。經實踐證明，互聯網是技術、金融是業態，而互聯網金融不能改變金融的屬性。他認為，不能允許互聯網以信息平台取代金融中介平台，逃避同等經營業務的監管。

【螞蟻上市觸礁】人行原行長戴相龍：暫停螞蟻上市正確　不能允許互聯網企業逃避監管

（3）有「中國P&G」之稱藍月亮  （新上市編號：06993）  據指公開發售超購逾300倍，凍資逾2900億元，將於周三（16日）掛牌。雖然藍月亮招股火熱，但其掌門人卻極為神秘，藍月亮創始人兼首席執行官羅秋平對外鮮少接受訪問，也甚少談及私事。不過原來這位低調的舵手，與其妻子，即董事會主席潘東在香港的港島區擁有豪宅。

【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅

（4）美股IPO市場陷入狂熱，近期多隻上市的新股升勢凌厲，引發了投資界的擔憂。全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）行政總裁Larry Fink表示，某些企業的過高的IPO定家不可持續。他更提醒，這種情況持續下未來將會「出事」（going to be many accidents）。

【美股焦點】美股IPO狂熱堪比科網泡沫　貝萊德CEO︰估值過高　不可持續

（5）8間虛擬銀行先後投入服務，其中開業不足5個月的匯立銀行（WeLab Bank）再傳出高層人事變動，行政總裁謝學海以私人理由請辭，目前由李家達暫代行政總裁一職，直至另行通知。

【虛擬銀行】匯立銀行開業不足5個月 CEO謝學海辭任

（6）再有內房企業分拆物管業務上市，禹洲集團  （01628）  建議通過全球發售及分派方式，分拆附屬公司禹佳生活服務的股份於聯交所主板獨立上市，並已獲聯交所同意。有關全球發售及分派的詳情尚未落實，惟禹洲集團預期，將不會保留於禹佳生活服務已發行股本的任何權益，而禹佳生活服務將不再為集團附屬公司。

【新股IPO】禹洲集團擬分拆旗下物管業務　禹佳生活服務料主板上市

（7）內地乳製品公司妙可藍多（滬︰600882）宣布，收到公司實際控制人柴琇通知，公司或出現控制權變更。根據妙可藍多的公告內容，結合公司此前的股權結構，料蒙牛 （02319） 將會入主成為妙可藍多的最大股東，並擁有實際控制權。

【乳業股】蒙牛入主內地乳製品公司妙可藍多　擬斥30億人幣購新發股份

（8）財政司司長陳茂波發表網誌表示，展望2021年，將會繼續是充滿不確定性的一年，故在編制來年的財政預算案時更須為公共資源的運用釐訂先後緩急，留有彈性。涉及防疫抗疫工作的資源會全力配備，令防疫工作取得最大效果，這是穩住經濟民生的最關鍵要素，也是恢復與內地通關和國際往還的先決條件。

【香港經濟】陳茂波：來年財政預算案更須有彈性 支援受影響處所只是杯水車薪

（9）美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）日前向位於加州工廠的員工發內部電子郵件，通知他們Model S和Model X生產綫將於12月24日至1月11日新年期間關閉18天。在此段期間，相關生產綫員工會休假，但只會獲一周的工資，其餘日子為無薪休假期。

【Tesla股價】Tesla加州工廠Model S、X停產兩周　為趕工其他型號？

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

欄名 : 開市9點半

科創板 香港股票 中國 倫敦 加利福尼亞 財富及資產管理 Tesla 國際金融中心

下一篇文章

【香港疫情】恒生新蒲崗分行1員工確診、北河街分行停業 與上周確診職員有關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗
【香港疫情】今日新增95宗確診、41宗源頭不明　另初步確診逾70宗
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【社區團購】網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【社區團購】網傳阿里、美團、拼多多退出社區團購 消息人士： 謠言
【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
【BNO移民】積金局：單靠BNO或回鄉證不可證明永久離港　不能提早提取MPF
【BNO移民】積金局：單靠BNO或回鄉證不可證明永久離港　不能提早提取MPF