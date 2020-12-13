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【騰訊投資】騰訊錯過熱爆手遊《原神》　下令防止下一個「米哈遊」在騰訊系之外誕生

新經濟追蹤 23:28 2020/12/13

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騰訊錯過《原神》，下令不要再出一個哈米遊。

騰訊 （00700） 遊戲副總裁、遊戲學院院長夏琳在遊戲開發者大會上強調，明年將聚焦於「獨立遊戲」，成立獨立遊戲孵化器，並動用集團從研發、發行到運營的一整套解決方案全程孵化；另推出「花火計劃」旨在保持遊戲創新。有業界人士透露，目前騰訊投資部也處於精神高度緊繃，頭號任務是不能錯過下一個「米哈遊」。米哈遊是什麼？為何令騰訊這家全球第一遊戲公司如臨大敵？

騰訊錯失《原神》　獨立遊戲商米哈遊趁機崛起晉升第三大手遊商

12月初，App Store和Google Play相繼將年度遊戲大獎頒發給二次元手遊《原神》。根據Sensor Tower統計，這款上綫2個月的手遊位列全球手遊收入榜第2，僅次於騰訊《王者榮耀》，超越《和平精英》和《PUBG Mobile》。

《原神》在全球App Store和Google Play的單日（10月21日）預估流水高達1400萬美元，一舉超越《王者榮耀》、《和平精英》和《PUBG Mobile》的最高日流水。毫不誇張，《原神》是今年下半年全球爆款手遊之一。

而成立8年的中型規模手遊發行商哈米遊正是《原神》的開發者，受惠於各項數據向好，截止11月底，哈米遊晉升中國手遊發行商收入榜第2，排在騰訊、網易 （09999） 之後。

《原神》涉嫌抄襲日GAME？詳情【下一頁】

騰訊入股哈米遊遭婉拒

《原神》不但做到全球收入第二，且完全繞開騰訊的遊戲營銷發行體系。米哈遊今年9月拒絕在騰訊的應用商店應用寶上綫這款遊戲，將國內9成的營銷費用花在Bilibili（美：BIBL）以及字節跳動的今日頭條和抖音、西瓜。

要知道騰訊擁有中國最大的社交網絡、最大的遊戲直播平台和遊戲營銷發行渠道。其人工智能算法以超過2000個維度細分目標人群，10毫秒就可以判斷是否給用戶投放遊戲廣告或怎樣的廣告。

據內地媒體報道，騰訊在下半年曾接洽米哈遊想改善雙方的關係，言明想入股，騰訊表示不在乎估值、不在乎股份比例、不要任何權利，也不會參與任何決策，「投資只為做個朋友」。但令人意外的是，米哈遊婉拒騰訊投資。有知情人士表示「畢竟它們（米哈遊）不缺錢」。

騰訊兩月投資12家公司  確保不會錯過新爆款遊戲

錯過《原神》這款爆款遊戲之後，騰訊在投資方面變得十分激進。騰訊在今年遊戲投資會上給出明確的行動指南：「不在價格上糾結，最重要的是速度」。有公司內部人士透露，今年投資策略開始改變，以往對項目評估要很仔細，現在無論是早期公司、小賽道，只要基本面過得去都可以投資。

根據天眼查公開數據顯示，騰訊在11、12月兩個月就已經投資12家遊戲公司。

騰訊還加碼已入股的公司，如祖龍娛樂 （09990） 。知情人士稱，隨着投資項目數量劇增，總裁劉熾平、首席戰略官James Mitchell都親身上陣把關，騰訊投資部、戰略部、互動娛樂事業群（IEG）也傾巢而出。「每個項目都很急」，導致人手不夠，投資併購部負責運營的員工也被抽調去支援新項目。

有業內人士說，騰訊「抓不住現在就要抓住未來」，意圖通過大量投資，發掘更多有潛力的公司，確保不再錯過新的爆款遊戲。

更多【新經濟股】文章    

相關文章：【騰訊股價】Sensor Tower：11月內地App Store手遊收入　騰訊遊戲穩佔三甲

相關文章：【騰訊股價】《王者榮耀》日活躍用戶平均達1億　全球首個「億」級遊戲產品

編輯：陳華

香港股票 騰訊控股（00700） 祖龍娛樂（09990） 網易－S（09999） Google 字節跳動 騰訊

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