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【台積電TSMC】郭明錤︰台積電明年首季5nm產能利用率料跌至8成　受季節因素影響

股市 22:53 2020/12/13

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有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤表示，市場近期關注台積電（台︰2330，美︰TSM）生產iPhone處理器A14的5nm產能利用率，在明年首季自100%下降至80% ，並擔憂這代表iPhone 12系列需求低於預期。但郭明錤認為，產能利用率降低主要受到季節性因素，更言︰「若台積電股價因錯誤的預期而修正，反有利近期股價反彈。」

蘋果研發自家基帶晶片，料將減少對高通依賴，見【下一頁】

郭明錤在報告中指出，預期台積電明年首季的產能利用率能與2020年第四季相同並維持在100%，乃屬過度樂觀的錯誤預期。報告續稱，最新調查顯示，iPhone組裝與零組件在明年首季出貨預估調升3至5%，在第二季出貨預估雖自約5100萬部下修至4500萬部，但仍顯著較去年同期成長。

報告續指，生產A14晶片的產能利用率在明年第一季下滑，及iPhone明年第二季出貨預估量下修，主要原因在於季節性因素影響；以及iPhone 12 Pro系列CIS缺貨。他續稱，第一季的產能利用率大致反映第二季終端產品出貨，目前iPhone需求仍較Android佳，尚未看到iPhone需求轉弱。

郭明錤表示，若台積電股價因錯誤的預期而修正，反有利近期反彈。建議投資者近期關注「擁有2021年正向趨勢」或「近期提供優於預期的指引」的蘋果供應鏈股票。

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編輯︰侯景成

 

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