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洛陽鉬業大漲5% 早前斥42億收購剛果金Kisanfu銅鈷礦95%權益

股市 10:22 2020/12/14

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洛陽鉬業斥46億收購剛果金Kisanfu銅鈷礦95%權益

洛陽鉬業 （03993） 宣布，以5.5億美元（約42.6億港元）從自由港（Freeport-McMoRan Inc）收購Kisanfu銅鈷礦的95%權益。洛陽鉬業今早股價曾升逾5%，盤中高見3.87元，截至上午10時20分，洛陽鉬業升4.9%，現報3.85元，成交1.38億。

Kisanfu位於剛果民主共和國，為世界上最大、最高品位的未開發的銅鈷礦項目之一。洛陽鉬業預計，其當前勘探深度以下還有成礦能力，有望成爲洛陽鉬業投資組合中另一大具有持久生命力的世界級資産。

洛陽鉬業指，Kisanfu礦的收購將進一步鞏固公司在鈷和電動汽車原材料領域的地位，而Kisanfu與集團所持有的 Tenke-Fungurume 銅鈷礦（TFM）所在地西南方向33公里處，公司預計該兩大業務（Kisanfu 和 TFM）將産生顯著的協同效應。

洛陽鉬業副董事長兼首席投資官李朝春表示，Kisanfu 項目將進一步提升公司全球性資産配置質量，此次交易進一步體現了對剛果（金）的長期承諾，相信項目將爲周邊社區和剛果（金）帶來巨大的價值和經濟效益。

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編輯：袁諾曦

香港股票 收購 洛陽鉬業（03993） 剛果民主共和國

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