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【美股焦點】美股IPO狂熱重演科網泡沫？　貝萊德CEO︰估值過高　不可持續

股市 22:19 2020/12/13

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新股熱潮持續，Airbnb及其他近期IPO的股份首掛表現強勁。

美股IPO市場陷入狂熱，近期多隻上市的新股升勢凌厲，引發了投資界的擔憂。全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）行政總裁Larry Fink表示，某些企業的過高的IPO定家不可持續。他更提醒，這種情況持續下未來將會「出事」（going to be many accidents）。

Larry Fink對美股IPO狂熱抱持警惕態度，他更直言︰「市場是否過份高估這些企業的未來增長率？」IPO數據研究機構Dealogic數據顯示，今年到目前為止，美股市場上已有430宗IPO交易，為2000年以來的最高水平；募資規模已經超過1600億美元，創歷史新高。

新股狂熱重回2000年水平

佛羅里達大學教授Jay Ritter的統計顯示，今年美股IPO的首日回報率平均為41%，為2000年以來的最高水平。在2000年互聯網泡沫時期，IPO首日平均漲幅為56%。

今年下半年，Palantir（美︰PLTR）、Unity（美︰U）、Snowflake（美︰SNOW）等明星公司接連登陸美股，而本周上市的Airbnb（美︰ABNB）和Doordash（美︰DASH）更是將IPO的熱潮推向高峰

上周四，住宿租賃平台Airbnb的股價在上市首日上漲逾一倍，市值一度飆升至1000億美元以上，其後股價在上周五回落。

相關文章︰【美股焦點】Airbnb首掛高收113%　熱門新股接連報喜

【美股焦點】「美版美團」DoorDash上市　華裔CEO身家暴漲躋身百億富豪

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編輯︰侯景成

IPO 美股 估值過高 AR Airbnb 佛羅里達 財富及資產管理

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