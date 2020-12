【美股焦點】美股IPO狂熱堪比科網泡沫　貝萊德CEO︰估值過高　不可持續

▲ 新股熱潮持續,Airbnb及其他近期IPO的股份首掛表現強勁。

美股IPO市場陷入狂熱,近期多隻上市的新股升勢凌厲,引發了投資界的擔憂。全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁Larry Fink表示,某些企業的過高的IPO定家不可持續。他更提醒,這種情況持續下未來將會「出事」(going to be many accidents)。

Larry Fink對美股IPO狂熱抱持警惕態度,他更直言︰「市場是否過份高估這些企業的未來增長率?」IPO數據研究機構Dealogic數據顯示,今年到目前為止,美股市場上已有430宗IPO交易,為2000年以來的最高水平;募資規模已經超過1600億美元,創歷史新高。

新股狂熱重回2000年水平

佛羅里達大學教授Jay Ritter的統計顯示,今年美股IPO的首日回報率平均為41%,為2000年以來的最高水平。在2000年互聯網泡沫時期,IPO首日平均漲幅為56%。

今年下半年,Palantir(美︰PLTR)、Unity(美︰U)、Snowflake(美︰SNOW)等明星公司接連登陸美股,而本周上市的Airbnb(美︰ABNB)和Doordash(美︰DASH)更是將IPO的熱潮推向高峰

上周四,住宿租賃平台Airbnb的股價在上市首日上漲逾一倍,市值一度飆升至1000億美元以上,其後股價在上周五回落。

