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【K11】武漢K11上周六開幕、佔地24.7萬平方米　引入超過30家首店品牌

股市 22:17 2020/12/13

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武漢K11位於解放大道與利濟北路交匯處，總建築面積約24.7萬平方米。

新世界發展 （00017） 旗下武漢K11 Art Mall II館及AVENUE 11上周六開幕，為疫情以來首個在武漢登場的大型商業綜合體。K11正積極布局大中華區，預計在2025財年，將遍佈十個城市，合共38個項目。

新世界行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛表示，武漢K11 Art Mall II館開幕，是集團在大中華區建立文化零售地標的又一里程碑，呈現K11將文化藝術完美融合到商業和零售環境的品牌精神。

武漢K11位於解放大道與利濟北路交匯處，總建築面積約24.7萬平方米，涵蓋8.6萬平方米的K11 Art Mall、5.6萬平方米的K11 ATELIER辦公樓，及K11旗下首個室外休閒步行街AVENUE 11。

武漢K11整體定位「高端、奢華、雅致」，引入超過30家首店品牌、特色體驗等。武漢 K11 Art Mall II館的美妝區域，當中35%店舖爲華中首店，同時也有多家中國旗艦店及概念店。

相關文章：【K11】新世界旗下K11中港國慶銷售強勁　K11 MUSEA銷售額升3倍

相關文章：【新世界】鄭志剛：K11 Musea第三季銷售額料反彈60%　對香港有感情未來繼續投資

 

編輯：陳韻妍

香港股票 鄭志剛 零售 武漢 新世界 K11 ATELIER 新世界發展（00017）

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