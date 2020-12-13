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【檢疫酒店】政府稱若檢疫酒店完成凖備工作　可是提前於周五入住

股市 21:33 2020/12/13

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港府宣布，指定檢疫酒店完成凖備工作，可前於18日讓檢疫人士入住。

政府早前宣布，規定所有從中國以外其他國家抵港人士，由12月22日零時零分起必須入住指定檢疫酒店。惟政府周日（13日）表示，如指定檢疫酒店完成凖備工作，達到防疫要求，及只有接受檢疫人士入住，可以提早於周五（18日）開始以指定檢疫酒店模式運作。

36間指定檢疫酒店名單【下一頁】

有關旅客入住檢疫酒店的規定有以下更新︰
 
（一）如果指定檢疫酒店能完成有關的凖備工作，包括達到政府在計劃下的防疫要求，及只有接受檢疫人士入住，可提早於12月19日開始以指定檢疫酒店模式運作。
 
（二）政府會於12月18日開始安排專車從機場及位於華逸酒店的等候檢測結果中心，接載返港人士前往36間指定檢疫酒店。
 
（三）凡於12月21日抵港的人士，出發前必須預訂指定檢疫酒店，否則將不會獲准登機。
 
政府發言人說：「自從政府公布指定檢疫酒店計劃後，部分指定酒店向政府表示可提早完成準備工作，並可提早以指定檢疫酒店模式運作。從防疫角度來看，我們歡迎有關建議，因為可減少檢疫人士接觸社區的機會。」

一文看清三大疫苗QA【下一頁】
 
政府正與指定檢疫酒店聯繫，待確定了可提早以指定檢疫酒店模式運作的酒店數目後，會把有關資料於專題網頁上公布。計劃的全面實施日期仍維持在12月22日，屆時所有36間指定檢疫酒店必須只接待進行檢疫的客人。
 
此外，由於航班延誤或檢測等候結果需時，於12月21日抵港的人士未必可於同日入住酒店，因此，政府將規定這些人士必須預訂指定檢疫酒店，否則不會獲准登機，以避免出現混亂。

相關文章：【香港買疫苗】港府向科興生物輝瑞預先採購疫苗、明年全民自願打針　設36間指定檢疫酒店（圖解三疫苗購置部署）

相關文章：【帝盛酒店】遠展旗下4酒店據報有意成為指定檢疫酒店涉1400房間

 

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編輯︰侯景成

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