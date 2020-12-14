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【乳業股】蒙牛擬入主內地乳製品公司妙可藍多 妙可藍多開市漲停（第二版）　

股市 09:40 2020/12/14

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蒙牛將入主內地乳製品企業妙可藍多。

內地乳製品公司妙可藍多（滬︰600882）宣布，收到公司實際控制人柴琇通知，公司或出現控制權變更。根據妙可藍多的公告內容，結合公司此前的股權結構，料蒙牛 （02319） 將會入主成為妙可藍多的最大股東，並擁有實際控制權。

妙可藍多A股周一開市即漲停；港股蒙牛低開1.6%，最新倒升0.5%，報41.8元，成交3800萬元。

妙可藍多近日發表多項公告，表示其控股權可能出現變動。公司最新公告表示，擬以現金方式認購公司非公開發行股票，募集資金總額不超過30億元人民幣，發行股票數量為不超過1億股，未超過本次發行前上市公司總股本的30%，擬全部由旗下內濛濛牛認購。

扣除發行費用後的募集資金淨額全部用於上海特色奶酪智能化生產加工項目、長春特色乳品綜合加工基地項目、吉林原制奶酪加工建設項目、補充流動資金。此次交易完成後，上市公司的控股股東將變更為內濛濛牛。

蒙牛早前夥拍可口可樂，組成「可牛了」【下一頁】

在上述非公開發行股票完成後，公司現控股股東、實際控制人柴琇及其一致行動人（包括但不限於柴琇實際控制的吉林省東秀商貿有限公司）將依協議約定，放棄直接和/或間接持有上市公司全部或部分股份所對應的上市公司表決權，收購人（蒙牛）進一步鞏固對上市公司控制權。

公開資料顯示，從妙可藍多最新股權結構來看，實控人柴琇持股比例18.59%，蒙牛集團作為二股東，持股比例為5%，而且這部分股份還是蒙牛在今年1月取得，蒙牛集團以每股14元的價格收購妙可藍多2047萬股，交易作價2.87億元。

本次發行完成後，內濛濛牛將持有上市公司股份比例為23.8%；柴琇及其下屬公司東秀商貿將合計持有上市公司股份比例為15.95%，上市公司的控股股東將變更為內濛濛牛。

（第二版更新股價）

相關文章︰【蒙牛股價】蒙牛股價彈逾4%　瑞銀指估值較同業低、大升目標價逾4成

編輯︰侯景成
 

股票 集資 收購 蒙牛乳業（02319）

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