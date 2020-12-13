【驚安之殿堂】DON DON DONKI上水匯期間限定店明開幕　多款聖誕套裝禮籃福袋有折

▲ DON DON DONKI上水匯Spot期間限定店，將於明天（12月14日）12時開店，營業至12月28日下午3時，帶來不少特價商品。（DON DON DONKI facebook圖片）

驚安之殿堂（DON DON DONKI）除了積極在香港開新分店之外，亦設期間限定店。DON DON DONKI上水匯Spot期間限定店，將於明天（12月14日）12時開店，營業至12月28日下午3時，帶來不少特價商品，一眾哈日族切勿錯過。

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特價商品包括PETSMART聖誕優惠SET（狗狗或貓貓）158元、禮籃（細）A-期間限定店售288元、禮籃（大）B-期間限定店售488元、麵包超人雪糕店及拉麵店均有8折、零食福袋（黃）88.8元、知育果子福袋套裝88.8元等。期間限定店亦會出售日本時令水果、玩具、美妝和家庭用品等精選商品。

於DON DON DONKI上水匯期間限定店，以單一收據消費滿300元或以上之顧客，可於士多啤梨體驗區中摘取Donpen或Donko禮物一份。每位顧客於活動期間只限換領一個，每份禮物隨機送出，款式及售價均有所不同，參加者不得異議，數量有限，送完即止。

DON DON DONKI Pop up store @ 上水匯 Spot

地點：上水龍琛路48號上水匯2樓中庭(上水站A4出口)

營業日期：2020年12月14日至28日

營業時間：早上10時至晚上8時 (12月14日12時開店，12月28日營業至下午3時)

付款方式：只限電子付款方式 (不設現金交易)

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責任編輯：朱悅瀅

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