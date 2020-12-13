【虛擬銀行】匯立銀行開業不足5個月 CEO謝學海辭任

▲ 匯立銀行行政總裁謝學海（圖）已經辭職，上任不足一年。（資料圖片）

8間虛擬銀行先後投入服務，其中開業不足5個月的匯立銀行（WeLab Bank）再傳出高層人事變動，行政總裁謝學海以私人理由請辭，目前由李家達暫代行政總裁一職，直至另行通知。

匯立銀行發言人回覆查詢時指，謝學海因家庭理由提出呈辭，對此感到可惜但仍尊重他的個人決定，並感謝其作出的貢獻。替任行政總裁李家達將會署任行政總裁職務直至另行通知。

發言人續指，該行由非常專業和經驗豐富的管理團隊帶領，並得到WeLab集團支持，日後亦將繼續如常順利運作。而李家達加入WeLab集團已超過7年，是集團成立後的第一位員工並從一開始已參與WeLab Bank的籌建。董事會和集團管理層對其帶領WeLab Bank持續發展充滿信心。

謝學海今年1月1日正式出任匯立銀行行政總裁，接替退休的前行政總裁梁永祥，而匯立銀行今年7月30日正式開業。加入匯立銀行前，謝學海是台灣渣打銀行首席財務官及執行董事，他曾指當時受匯立銀行的理念打動，因此加入匯立銀行。

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編輯：趙穎妍