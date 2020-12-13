【新股IPO】禹洲集團擬分拆旗下物管業務　禹佳生活服務料主板上市

▲ 禹洲集團擬分拆物管業務上市，圖為禹洲地產董事局主席林龍安。

再有內房企業分拆物管業務上市，禹洲集團 （01628） 建議通過全球發售及分派方式，分拆附屬公司禹佳生活服務的股份於聯交所主板獨立上市，並已獲聯交所同意。有關全球發售及分派的詳情尚未落實，惟禹洲集團預期，將不會保留於禹佳生活服務已發行股本的任何權益，而禹佳生活服務將不再為集團附屬公司。

禹洲集團表示，通過建議分拆，公司及其股東有機會為其於分拆集團的投資界定市值。此外，分拆集團可建立其獨立上市集團的身份，並擁有獨立的集資平台獲取公眾及私募資金；直接接觸資本市場進行股本或債務融資，以為其現有業務及未來擴充提供資金，從而可加速拓展及改善分拆集團的營運及財務表現。

集團續指，作為獨立上市集團，分拆集團將能夠進一步鞏固其聲譽、在商議及招攬更多業務方面享有更大優勢，包括作為一個平台為本公司以外的物業開發商提供服務；可提升其企業形象及擴大其投資者基礎，包及保留集團和分拆集團能夠基於其不同的成本架構及業務模式。

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編輯︰侯景成