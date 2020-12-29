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【新股IPO】禹佳生活服務集資6.2億元　料明年上半年上市

股市 14:02 2020/12/29

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禹洲集團擬分拆物管業務上市

再有內房企業分拆物管業務上市，禹洲集團 （01628） 建議通過全球發售及分派方式，分拆附屬公司禹佳生活服務的股份於聯交所主板獨立上市。據外電報道指，公司計劃集資8000萬美元（6.24億港元），料最快於明年上半年上市。

初步文件顯示，公司是一家物業管理服務和商業運營服務綜合提供商，專注於海峽西岸地區和長江三角洲地區，截至今年6月底，純利按年增42.6%至3719萬元（人民幣，下同）；收入按年增15.3%至2.74億元。

截至9月底，物業管理服務業務的已訂約總建築面積約為2,620萬平方米，當中由母企禹洲集團獨自開發或者與其他房企聯合開發的物業，佔超過88%。

集資所得擬用於選擇性戰略投資及收購、進一步發展增值服務、升級公司Yujia UPlus智能平台、吸引及培養人才，以及一般業務運營及營運資金。

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編輯︰侯景成

 

 

香港股票 集資 分拆 IPO 禹洲集團（01628）

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