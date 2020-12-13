【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注

美國食品及藥物管理局（FDA）授權緊急使用輝瑞疫苗，輝瑞疫苗已加緊運送往各州，預料美國本周可開始大規模接種輝瑞疫苗。美國有4名志願者報告接種輝瑞疫苗後出現面癱，美國疾控中心（CDC）表示會密切關注輝瑞疫苗的副作用情況。

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輝瑞（Pfizer）與BioNTech共同研發的新冠疫苗，上周五（11日）獲美國FDA緊急授權使用。但負責審核疫苗的預防接種諮詢委員會（ACIP）證實，有4名志願者接種輝瑞疫苗後，出現俗稱面癱的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy）。

梅奧醫學中心（Mayo Clinic）表示，貝爾氏麻痹症是人體面部肌肉的突然僵化或變得虛弱，但大多數人都只會短暫出現這種情況。

報告指，志願者是於接種疫苗後的3天至48天内，出現面癱症狀。FDA表示接種者出現面癱的背景發生率與普遍人口一致，也無清晰根據證實接種疫苗與面癱的因果關係。

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FDA疫苗審查員沃勒斯海姆（Susan Wollersheim）於上周四（10日）的會議指出，接種疫苗組別有4名志願者出現面癱，而接種安慰劑組別卻無人出現面癱，認為出現數據不平衡的情況。

沃勒斯海姆表示，雖然接種疫苗者的面癱發病率不超過一般人群，但建議如FDA批准廣泛使用疫苗，應作進一步監察。

美國CDC國家免疫與呼吸疾病中心總監梅索尼爾（Nancy Messonnier）表示，當局會繼續觀察接種疫苗的醫護人員及療養院友當中，會否出現面癱及其他副作用。

責任編輯：鄭錦玲