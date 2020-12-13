【虛擬銀行】眾安銀行同用戶玩遊戲 完成任務贏取最多2000元獎賞

▲ 眾安銀行推出全新功能「ZA Quest」，用戶完成挑戰有機會贏取獎賞。

客戶人數超過18萬的眾安銀行（ZA Bank），推出全新遊戲室功能「ZA Quest」，用戶每次完成例如啟動App Push、驗證電郵等任務便可獲取獎賞，並有機會贏取相當於2000元的最高獎賞20萬個ZA Coin，在聖誕節當日（25日）更會推出驚喜限時任務。

ZA Quest推出的首階段任務包括開啟App Push、設置暱稱、驗證電郵、「入錢易」轉賬等，而玩家獲派的任務會因應其在眾安銀行的使用情況而有所不同。任務亦會定期更新。

用戶每完成一個任務，會獲得一枚扭蛋，內含隨機分發的獎賞，而贏取高額獎賞機會更是與任務難度掛鉤。最高獎賞高達20萬ZA Coin，相當於2,000元，名額不限。

獎賞會以ZA Coin形式立即發放至客戶的銀行戶口，玩家可即時轉換為現金使用。事前，用戶須將銀行賬戶連結至 ZA Coin賬戶，才可參與有關回贈獎賞活動。

該行零售銀行聯席主管吳忠豪指，冀藉ZA Quest加強用戶教育，未來會把「遊戲化」作為恆常的產品特色之一，並計劃將ZA Quest打造成一個個性化功能，可因應用戶習慣度身訂造任務。

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