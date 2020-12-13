【Tesla股價】Tesla加州工廠Model S、X停產兩周　為趕工其他型號？

▲ Tesla今年的目標是交付50萬輛電動車。

外電引述消息指，美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）日前向位於加州工廠的員工發內部電子郵件，通知他們Model S和Model X生產綫將於12月24日至1月11日新年期間關閉18天。在此段期間，相關生產綫員工會休假，但只會獲一周的工資，其餘日子為無薪休假期。

在無薪休假期間，Tesla亦鼓勵員工在工廠的其他部門找工作。報道中引述的郵件沒有提到停產的原因，惟Tesla總裁馬斯克（Elon Musk）早前曾對公司全體員工發電郵表示，公司有一個「幸福的煩惱」，因為本季度的需求遠超產量，他更要求員工們在本季度剩餘時間盡可能地提高產量。

馬斯克在郵件中稱，Tesla今年的目標是交付50萬輛汽車，這將是一個重要里程碑。他更表示︰「如果找到了提高產量的方法，但覺得自己的聲音被忽視，請直接給我發郵件。」

一般來說，馬斯克會在每個季度末發郵件敦促僱員提高產量，或者自願加班。而這些洩露的內部郵件也成為投資者參考的訊號。

在連續幾個季度獲盈利的背景下，Tesla股價年初至今漲逾6倍，並將獲納入標普500指數。

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編輯︰侯景成