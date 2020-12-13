【紐倫港不再？】中國：上海2035年要與紐約及倫敦齊名　紐倫港要變紐倫滬？

▲ 《上海國際金融中心建設目標與發展建設》報告提出，上海2035年要與紐、倫齊名，成為頂級的全球金融中心。

上海金融論壇周日（13日）舉行，期間發布《上海國際金融中心建設目標與發展建設》報告。報告明確提出，上海在2035年要以開放的現代化金融市場體系、全球人民幣資產配置中心，「與紐約和倫敦並駕齊驅的頂級全球金融中心」，並循八方面提出如進一步統一交易所及銀行間國債市場、建立國家政策性科技銀行、科創板試點建立更完善的證券集體訴訟機制等，共31項的發展建議。

由上海交通大學及國家金融與發展實驗室（NIFD）共同主辦的2020上海金融論壇暨《建設》報告發布會，在中國金融中心舉行。

據內地傳媒報道，報告表明上海發展成國際金融中心建設的長期目標，就是在2035年上海要基本建成「引領亞洲幅射全球、以開放的現代化金融市場體系為核心、以全球人民幣資產配國中心為標誌、與紐約和倫敦並駕齊驅的頂級全球金融中心」。

報告提8方面共31項建議 促加快金融對外開放

報告分別循1）加快完善金融市場體系、2）健全金融機構體系、3）擴大金融對外開放、4）依托臨港新片區功能建成全球最高水平的金融開放先行區、5）強化金融基建、6）完善金融法治和監管、7）加大人才資源聚集，提供國際一流的營商環境，以及8）加強戰略規劃引領形成多方建設合力，提出共31項建議。

整體而言，當中主要的建議包括：增強國債市場流動性、豐富各類衍生品市場品種、發展特殊資產市場。就擴大金融對外開放方面，則提出擴大外資機構業務准入範圍、逐步開展各類人民幣資產跨境轉讓業務、推進本外幣資金池、推動金融數據跨境流動。

至於提高營商環境，則提出要加強知識產權保護、建立數據資產相關的法律制度等。

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