【美國大選】撐特朗普示威變衝突 現槍響及4人遭刺傷

▲ 美國各地撐特朗普示威演變成暴力衝突，分別有地區出現槍響及4人遭刺傷。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為候任美國總統，美國各州選舉人團周一（14日）起投票。各地上周六（12日）有多名特朗普支持者上街示威，示威更演變成暴力衝突，分別有地區出現槍響及4人遭刺傷。

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美國首都華盛頓、佐治亞州亞特蘭大、阿拉巴馬州莫比爾、華盛頓州奧林匹亞等地，上周六都有示威聲援美國總統特朗普（Donald Trump）。示威者聲稱美國大選出現大規模選舉欺詐，又指控有人竊取美國大選（steal the election）。

示威者與反對示威人士爆發衝突，更於同日晚上演變成暴力事件。華盛頓州同日於社交媒體Twitter發文證實，位於奧林匹亞的州議會大廈附近出現一聲槍響，警方其後已拘留一名疑犯。

另外，首都華盛頓也出現暴力衝突。當地消防及緊急醫療服務主管布坎南（Doug Buchanan）表示，有4人被刀刺傷，傷勢嚴重正在住院。《紐約時報》指出，華盛頓警方當日拘捕23人。

但當局未有透露，受傷人士是否參與示威活動。

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特朗普上周六淩晨於Twitter評論示威：

哇！成千上萬的人聚集在華盛頓特區，以阻止（美國大選被）偷竊。我不知道這件事，但我會去看他們！

特朗普其後乘搭直升機前往紐約參加海陸軍橄欖球賽，直升機由白宮地面起飛及越過示威人群，當時有不少人都正在唱美國國歌。

責任編輯：鄭錦玲