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【逆市擴充】武漢K11 Art Mall II館開幕　以文化零售推動消費復甦

商業 18:11 2020/12/13

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武漢K11 Art Mall II館及AVENUE 11正式開幕，引入多個美妝、潮流、健康和餐飲品牌。（K11集團提供圖片）

武漢K11 Art Mall II館及AVENUE 11昨日（12日）正式開幕，是疫情發生以來首個在武漢亮相的大型商業綜合體，引入多個美妝、潮流、健康和餐飲品牌，預計能吸引消費者釋放更多消費力，進一步提升華中地區的商業格局。

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武漢K11 Art Mall II館引入不少美妝品牌首次進駐，包括全新CHANEL香水與美容品的武漢K11專門店、武漢首家NARS、武漢首家ARMANI Boutique、華中首家概念店Atelier Cologne等。另外還將引進多家潮流、健康及文藝品牌，包括周大福「禮」主題體驗店、武漢首家BADMARKET等；更有餐飲品牌，如華中首家星巴克臻選咖啡·酒坊、全國首家街·飛泰餐超級旗艦店、武漢首家皆辣歡禧等。

雖然武漢是疫情初期最受影響的城市之一，K11對武漢以至整個華中地區仍然充滿信心，並在武漢設立第二座規模更大的K11，與首座K11 Select發揮協同效應，全面地覆蓋不同年齡層的消費者。除了武漢，K11同時也在積極佈局整個大中華區，並預計在2025財政年度時，足跡將遍佈10個城市，合共38個項目。

新世界發展行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛表示，武漢K11 Art Mall II館的開幕，是集團在大中華區建立文化零售地標的又一里程碑，隨著進入疫情後的新常態，該新項目將啓發華中地區的租戶、藝術家、創意人才、合作夥伴、消費者以及更廣泛的社區之間的進一步合作。

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責任編輯：朱悅瀅

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