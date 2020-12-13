【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英

▲ 調查稱，有60萬港人計劃移民英國。

英國政府放寬BNO護照持有人移民限制，明年1月起讓持有BNO身份的港人獲得入籍途徑，只要連續5年在英國讀書或工作，第6年即可申請入藉。英國內政部預計，首3年會有約50萬人參與該計劃，惟英國港僑協會（Hongkongers in Britain）調查預計，首兩年會有60萬人移民，超出英國政府預期。

英國港僑協會共抽樣調查了315位香港人，並根據他們的問卷答案獲得上述結論。據調查結果，多數受訪者都計劃在今後兩年之內移民英國。

計劃移問的受訪者中，約有四分之三持有大學學位，薪酬遠高於香港平均水平，因此將為英國經濟做出貢獻 這。惟他們大部分在英國均沒有家人。協會認為，這些港人移民需要協助，以安頓生活及融入社會。此外， 四分之三的人計劃帶同孩子移民，所以英國學校需要為學生的湧入做好準備。

調查亦問到移居原因，96%受訪者表示擔憂國安法生效後的人身安全，以及香港不再宜居。其他原因亦包括期望英國有更好的生活環境（67%），以及考慮下一代的學習 (38%)。

目前全港有約300萬人擁有BNO資格，而今次移民方案亦可以帶同受養人移英。

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編輯︰侯景成