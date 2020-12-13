【疫市求生】疫下改變營運模式 新加坡知名夜店搖身一變成健身教室

受疫情影響，各行各業大受打擊。新加坡自3月起要求關閉所有酒吧、夜店、電影院與卡拉OK等娛樂場所，直至近月才逐步放緩，惟仍須遵守相關措施。當地一間知名夜店Clarke Quary於疫市下大膽嘗試將舞池打造成健身教室，搭合夜店音樂和燈光效果，成為吸引不少民眾參與，跑出疫市困局。

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店主表示，在防疫限制下，透過線上直播和消費者保持互動，包括DJ表演、調酒示範教學及健身課堂；其後更推出餐廳、主題電影院等營運模式，吸引了大量消費者。等待日間的健身課堂結束後，店內員工就會將腳踏車移走，搬進沙發及桌子，舞池瞬間變成「電影俱樂部」（Cinema Club）。他又指，店內本來就有大螢幕，再加上不同主題布置、播放切合主題的電影，搭配食物、飲品，打造與一般電影院不同的主題電影院。

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他指，即使疫情過後，仍會持續經營網上活動，透過社交媒體和消費者保持互動，未來將會考慮不同的營運模式，嘗試和不同人士合作，善用店內的空間。

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責任編輯：潘曉豐