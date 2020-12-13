  • 21°C
香港時間 : 20201213日 (日) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【社交平台審查】Twitter「錯手」對特朗普帳戶設限　曾禁用戶轉貼Trump選舉爭議推文

科技 17:38 2020/12/13

分享：

Twitter一度暫停特朗普爭議推文的互動（圖片來源：法新社）

美國總統選舉結束以來，多個社交平台對選舉相關資訊加強監察，美國總統特朗普於Twitter、Facebook的發言已屢被標示為「包含爭議言論」，至周六（12月12日）更有人發現，特朗普有關選舉結果爭議的推文，被加上額外限制，部分用戶不能轉貼、回覆甚至Like這些推文。及後Twitter向傳媒表示，「不注意地」限制了被標示為不適切推文的互動，（We inadvertently took action to limit engagements on the labeled Tweet），並已將設定回復正常。

>>【社交網移民潮】MeWe創辦人：歡迎港人使用　年底將推出繁體中文介面【附教學】

>>【網絡熱話】社交媒體將湧現「移民潮」？一文看清MeWe、Rumble、Gab崛起原因

德州早前就美國大選結果入稟最高法院，要求法院判4大搖擺州的美國大選結果違憲，該訴訟在周五（11日）被駁回，特朗普在Twitter上批評判決。不少媒體及其他網民發現，他這段推文被設下限制，不能轉推、回覆等等。有傳媒機構測試後發現， 試圖轉推問題推文時，Twitter會顯示警告信息，指正在限制違規推文接觸其他用戶，因此關閉了互動功能，用戶仍可以「附留言轉推」的方式回應有關的推文。

特朗普持續有在Twitter分享涉及選舉爭議的推文，亦繼續有被標示為爭議資訊。

稍後時間，Twitter向多個傳媒發回應表示，已回復正常的設定，用戶可正常地與該推文互動，但提醒回應內要守規，而且該篇推文仍會繼續標示為有爭議。

事實上，現時Twitter為特朗普定下「公共利益」特殊保護，該企在2019年推出涉及全球各國領導人與重要官員的特別措施，即使這些帳戶貼出違反用戶規定的內容，如涉及公眾利益，他們的貼文亦不會被刪除，但Twitter早前已表示，他卸任後，帳戶將會被視為與尋常用戶相同。

責任編輯 周俊霖

相關文章

Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？
2020/11/11
Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？
【美國大選】懶理特朗普未認輸　Twitter宣布總統官方帳號移交如期進行
2020/11/21
【美國大選】懶理特朗普未認輸　Twitter宣布總統官方帳號移交如期進行
Twitter公布2020年熱門關鍵字標籤　「COVID19」、「StayHome」字眼最多人用　
2020/12/08
Twitter公布2020年熱門關鍵字標籤　「COVID19」、「StayHome」字眼最多人用　
社交平台 Twitter（美：TWTR） 總統大選 特朗普 Facebook Twitter

下一篇文章

【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》極速回本　開發公司股價卻連日下挫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

三星Galaxy S21推出預購　預計最早1月14日發布
三星Galaxy S21推出預購　預計最早1月14日發布
三星S21系列通過巴西電信認證 包裝將不附耳機及充電器
三星S21系列通過巴西電信認證 包裝將不附耳機及充電器
【智能手機】摺機大戰明年開展　下半年5品牌參戰包括三星Google
【智能手機】摺機大戰明年開展　下半年5品牌參戰包括三星Google
【智能聯誼】日本政府豪灑1.5億　用AI系統助市民尋伴侶
【智能聯誼】日本政府豪灑1.5億　用AI系統助市民尋伴侶
【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩
【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩
【WFH】最受歡迎盜版軟件排行榜　Adobe慘成「大贏家」
【WFH】最受歡迎盜版軟件排行榜　Adobe慘成「大贏家」