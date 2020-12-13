【社交平台審查】Twitter「錯手」對特朗普帳戶設限　曾禁用戶轉貼Trump選舉爭議推文

▲ Twitter一度暫停特朗普爭議推文的互動（圖片來源：法新社）

美國總統選舉結束以來，多個社交平台對選舉相關資訊加強監察，美國總統特朗普於Twitter、Facebook的發言已屢被標示為「包含爭議言論」，至周六（12月12日）更有人發現，特朗普有關選舉結果爭議的推文，被加上額外限制，部分用戶不能轉貼、回覆甚至Like這些推文。及後Twitter向傳媒表示，「不注意地」限制了被標示為不適切推文的互動，（We inadvertently took action to limit engagements on the labeled Tweet），並已將設定回復正常。

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德州早前就美國大選結果入稟最高法院，要求法院判4大搖擺州的美國大選結果違憲，該訴訟在周五（11日）被駁回，特朗普在Twitter上批評判決。不少媒體及其他網民發現，他這段推文被設下限制，不能轉推、回覆等等。有傳媒機構測試後發現， 試圖轉推問題推文時，Twitter會顯示警告信息，指正在限制違規推文接觸其他用戶，因此關閉了互動功能，用戶仍可以「附留言轉推」的方式回應有關的推文。

▲ 特朗普持續有在Twitter分享涉及選舉爭議的推文，亦繼續有被標示為爭議資訊。

稍後時間，Twitter向多個傳媒發回應表示，已回復正常的設定，用戶可正常地與該推文互動，但提醒回應內要守規，而且該篇推文仍會繼續標示為有爭議。

事實上，現時Twitter為特朗普定下「公共利益」特殊保護，該企在2019年推出涉及全球各國領導人與重要官員的特別措施，即使這些帳戶貼出違反用戶規定的內容，如涉及公眾利益，他們的貼文亦不會被刪除，但Twitter早前已表示，他卸任後，帳戶將會被視為與尋常用戶相同。

責任編輯 周俊霖