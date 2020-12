【社交平台審查】Twitter「錯手」對特朗普帳戶設限　曾禁用戶轉貼Trump選舉爭議推文

▲ Twitter一度暫停特朗普爭議推文的互動(圖片來源:法新社)

美國總統選舉結束以來,多個社交平台對選舉相關資訊加強監察,美國總統特朗普於Twitter、Facebook的發言已屢被標示為「包含爭議言論」,至周六(12月12日)更有人發現,特朗普有關選舉結果爭議的推文,被加上額外限制,部分用戶不能轉貼、回覆甚至Like這些推文。及後Twitter向傳媒表示,「不注意地」限制了被標示為不適切推文的互動,(We inadvertently took action to limit engagements on the labeled Tweet),並已將設定回復正常。

>>【社交網移民潮】MeWe創辦人:歡迎港人使用 年底將推出繁體中文介面【附教學】

>>【網絡熱話】社交媒體將湧現「移民潮」?一文看清MeWe、Rumble、Gab崛起原因

德州早前就美國大選結果入稟最高法院,要求法院判4大搖擺州的美國大選結果違憲,該訴訟在周五(11日)被駁回,特朗普在Twitter上批評判決。不少媒體及其他網民發現,他這段推文被設下限制,不能轉推、回覆等等。有傳媒機構測試後發現, 試圖轉推問題推文時,Twitter會顯示警告信息,指正在限制違規推文接觸其他用戶,因此關閉了互動功能,用戶仍可以「附留言轉推」的方式回應有關的推文。

▲ 特朗普持續有在Twitter分享涉及選舉爭議的推文,亦繼續有被標示為爭議資訊。

稍後時間,Twitter向多個傳媒發回應表示,已回復正常的設定,用戶可正常地與該推文互動,但提醒回應內要守規,而且該篇推文仍會繼續標示為有爭議。

事實上,現時Twitter為特朗普定下「公共利益」特殊保護,該企在2019年推出涉及全球各國領導人與重要官員的特別措施,即使這些帳戶貼出違反用戶規定的內容,如涉及公眾利益,他們的貼文亦不會被刪除,但Twitter早前已表示,他卸任後,帳戶將會被視為與尋常用戶相同。

責任編輯 周俊霖