【英國脫歐】通宵談判無進展 英「無法接受」歐盟條款

▲ 英國與歐盟代表就英國脫歐進行通宵談判，英媒指英國仍無法接受歐盟提出的條款。

英國脫歐談判膠著多時，英國與歐盟代表就英國脫歐進行通宵談判，希望可於周日（13日）的最後限期達成協議。但英媒報道，英國認為歐盟提出的英國脫歐條款仍「無法接受」（unacceptable），雙方都警告未必能達成協議。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已同意，周日繼續進行英國脫歐談判。英國廣播公司（BBC）引述英國政府消息人士指，約翰遜在談判過程中仍會竭盡全力（leave no stone unturned）。

據悉，約翰遜認為雙方達成的所有協議都必須公平，而且尊重英國作為主權國家的基本立場。

報道指英國脫歐談判的關鍵在於，英國未來貼近歐盟經濟規則的程度。據悉，歐盟認為英國自行制訂產品、就業權利及商業補貼方面的標準，可取得免關稅進入歐盟市場的不平等優勢，試圖加以阻止。

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英國與歐盟在捕撈權方面也存在很大分歧，英國堅持作為主權國家可控制英國水域及制訂更廣泛商業規則。但歐盟警告，如果歐盟船隊無法進入英國水域，英國漁民將失去低關稅進入歐盟市場的優勢。

約翰遜上周三與馮德萊恩在比利時布魯塞爾會面。約翰遜表示，歐盟需在捕撈權及商業競爭問題的主要癥結作重大改變。馮德萊恩則表示雙方艱難的談判，最後最有可能會無法達成協議。

責任編輯：鄭錦玲