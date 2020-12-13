【香港經濟】許正宇：港府3方面推金融科技 深港金融合作為大灣區規劃重點

▲ 許正宇：港府將從3方面推動金融科技 深港金融合作為大灣區規劃重點

財經事務及庫務局局長許正宇出席深圳當局舉辦的金融峰會時表示，運用金融科技應對疫情是短期措施，長遠是推動整個金融業界擁抱科技，港府會從監管、資助及人才三方面入手，協助金融市場轉型升級。

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監管方面，許正宇指，近年虛擬資產的交易及投資活動越見活躍，虛擬資產去中心化及匿名交易的特性，為金融監管帶來挑戰，港府已開始就新的發牌制度建議進行公眾諮詢，令虛擬資產市場的發展在監管與發展之間取得平衡。

他又指，港府推出「拍住上」金融科技「概念驗證測試」（Proof-of-Concept）資助計劃，鼓勵傳統機構伙拍初創企業，進行概念驗證測試。而政府亦計劃推出金融科技「千人計劃」，創造1000個新職位，涉資最多1.2億元。

另外，許正宇指，深港金融合作是落實粵港澳大灣區規劃的重點方向，深港兩地已實現交易所買賣基金（ETF）的互掛安排，未來期待與深圳建立更緊密聯繫，讓港深兩座「兄弟城市」的合作走上一個新台階。



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編輯：袁諾曦