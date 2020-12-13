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【新冠疫苗】俄羅斯：疫苗保護期長達2年

環球社會熱點 17:14 2020/12/13

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俄羅斯新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）的保護期，可能長達2年或以上時間。官方指出，「史普尼克5號」的效用率高達96%，而且餘下4%人士縱染上新冠肺炎，也會只有輕微的流鼻涕、咳嗽及發燒，肺部卻沒有受損。

研發俄羅斯新冠疫苗的加馬列亞國家流行病學和微生物學研究中心（Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology）負責人金茨堡（Alexander Gintsburg）表示：

直至現時的實驗數據，我估計我們這種與伊波拉病毒從同一平台研發所得的新冠疫苗，保護期同樣可以長達2年或更多。

俄羅斯稍後將與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作，研究同時注射「史普尼克5號」及牛津AZD1222新冠疫苖，會否較單一新冠疫苗注射兩劑的效果更佳。

金茨堡直言，坊間對「史普尼克5號」的批評不公道，有關批評只是基於市場競爭及政治動機。

「史普尼克5號」8月11日於俄羅斯註冊，為全球首款註冊的新冠疫苗。俄羅斯表示，由9月9日至今，已有4萬人參與疫苗測試，當中1萬人為注射安慰劑。

根期中期研究結果，測試者接種首劑「史普尼克5號」42日後，效用率超過95%，而之後他們會接種第二劑疫苗。

俄羅斯由12月2日開始，已於莫斯科展開大規模自願性質的免費疫苗接種，醫護、教師、社工等高風險人士可以優先接種。

責任編輯：嚴智勇

疫情 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 俄羅斯

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