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【墨西哥疫情】確診數字創新高 市政府宣布進入緊急狀態 縮短商店營運時間

環球政經 17:40 2020/12/13

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墨西哥疫情持續，連續多天確診人數創新高，墨西哥市市政府在當地時間周六（12日）宣布進入「緊急狀態」，規定位於市中心的商店須在下午5時後關閉，以免人群聚集。

【美國疫情】單日死亡人數破三千 料FDA即將批准疫苗：【下一頁

墨西哥市市長Claudia Sheinbaum指，現時全市進入「緊急狀態」，不會推出有約束力的限制，而是敦促居民留在家裡，減少社交活動。現時墨西哥市是墨西哥受疫情影響最嚴重的地方，過去幾個星期的單日新增確診病例更是屢破新高，當地政府預料疫情將持續惡化到明年1月。

【新冠肺炎】西班牙動物園4隻獅子感染新冠病毒：【下一頁

據了解，墨西哥目前已有逾120萬確診病例，死亡人數逾11.3萬，全球排名第4，同時當地官員承認實際確診人數或較錄得的高出更多。

 

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責任編輯：潘曉豐

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