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【網民熱話】BB車佔據輪椅泊位　輪椅人士遭巴士拒載　熱心女乘客出言相助解困

環球政經 17:49 2020/12/13

分享：

大家搭巴士時，有沒有見過巴士上的輪椅停泊位被雜物或BB車佔據，令殘疾人士無法上車？據Facebook專頁StartChing分享，一位乘坐輪椅的人士，日前在荔枝角等巴士，上車一刻巴士司機向他攤攤手表示：「唔好意思呀！嗰位（輪椅位）擺咗兩架BB車啦，上唔到啦，無位上呀。」輪椅先生和巴士司機爭持之下，一位好心的女乘客霸氣幫口：「咁你（巴士司機）叫返佢哋拎開啲BB車咪得囉？嗰位係人哋（殘疾人士）專用㗎！」女乘客仗義行為，獲網民激讚為「女俠」。

StartChing詳細記述事發經過：

輪椅先生原先是排在巴士隊頭位置，到上車一刻，巴士司機站起身來，向他攤攤手表示：「唔好意思呀！嗰位（輪椅位）擺咗兩架BB車啦，上唔到啦，無位上呀。」

輪椅先生不滿：「嗰個位我哋專用㗎喎，點解唔俾我上？姐又要等過下一班！」

巴士司機：「唔係呀，人哋有兩架BB車，人哋係車，你又係車，唔係我唔想俾你上，係真係無位呀。」

輪椅先生氣結，見未能上車便對後面排隊的人說：「唔好意思，你哋上車先，唔想阻到你哋。」

乘客經過輪椅先生身旁魚貫地上車，期間輪椅先生繼續和巴士司機爭持不下，一位好心的女乘客忍不住插嘴：「已經唔係第一次㗎啦，我投訴過㗎啦！」司機繼續辯稱是因為沒有位置才不能讓輪椅先生上車。

輪椅先生委屈地大喊：「唔緊要啦！唔洗理我㗎啦，唔該曬你，有心啦！你哋走先啦！」著該名女乘客不用再為他爭辯，他不想阻礙其他人。

女乘客不忍，向司機繼續說：「咁你叫返佢哋拎開啲BB車咪得囉？嗰位係人哋（殘疾人士）專用㗎！」

司機聽後才回頭向車廂內喊：「喂，邊個㗎，拎一拎開啦。」

擾攘5分鐘後，BB車才放好在應該放的位置，而司機才拿著踏板放到車門上讓輪椅先生上車。

（節錄自Facebook專頁StartChing，獲授權轉載）

女乘客仗義相助的行為，獲網民激讚，有「將心比己」的精神；有坐輪椅的人士說「聽到好窩心」。

StartChing記者表示，她今個月做共融故事，接觸了比以往多的殘疾人士，才發現他們訴苦說，一般人常常霸佔了殘疾人士優先使用的位置，在地鐵上、巴士上，為數不多的空間很多時候都被一般人所優先使用，導致他們上車出現困難，他們有些人寧願會避開人多的時間，或者甚至去不了某些地方。她期望大家看到殘疾人士時，可以有意識地讓位給他們。

 

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責任編輯：葉卓偉

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