【再工業化】科技園行政總裁：本港側重服務業　倡再工業化發展科研

▲ 科技園公司行政總裁黃克強認為，現時香港過於強調服務業，疫情下更見經濟失衡，因此香港應該要再工業化，以帶動其他行業發展。（資料圖片）

疫情打擊本港服務業，科技園公司行政總裁黃克強認為，現時香港經濟不夠多元化，過於強調服務業，工業只佔本地生產總值約6%，疫情下更見經濟失衡，因此香港應該要再工業化，以帶動其他行業發展。

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黃克強在電台節目上表示，高新科技發展的趨勢下，再工業化不是低成本、低技術的工業，而是採用更多科研，強調自動化和人工智能，將科研成果變成產品，與工業結合。因此，科技園公司一直有以優惠價出租廠房，鼓勵合資格科研企業在港發展，現時亦正在興建先進製造業中心，預計最快明年落成，屆時同樣以優惠價出租，希望為科企解決香港租金昂貴的問題。

在科學園設廠的三和生物科技，其執行主席兼首席技術總監嚴惠霖在同一節目上表示，香港有條件再工業化，因本港物流及知識產權保護是世界聞名，只是地價較昂貴。他又指，公司生產線佔用的廠房面積不大，故優先考慮在港發展，暫時不用到大灣區設廠，並認為本港有不少工科大學生，要有更多創科相關的工種，才不會流失人才，而香港再工業化有助年輕人尋找更多出路。

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責任編輯：朱悅瀅

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