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【香港經濟】陳茂波：來年財政預算案更須有彈性 支援受影響處所只是杯水車薪

股市 16:58 2020/12/13

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陳茂波：來年財政預算案更須留有彈性 支援受影響處所只是杯水車薪

財政司司長陳茂波發表網誌表示，展望2021年，將會繼續是充滿不確定性的一年，故在編制來年的財政預算案時更須為公共資源的運用釐訂先後緩急，留有彈性。涉及防疫抗疫工作的資源會全力配備，令防疫工作取得最大效果，這是穩住經濟民生的最關鍵要素，也是恢復與內地通關和國際往還的先決條件。

陳茂波指下財年仍會採取擴張性的財政政策，詳見【下一頁】

陳茂波指，對於因為防控措施而被政府要求暫時關閉或限制營業的處所，利用公共資源提供一定支援固然是情理之中，但卻只是杯水車薪，且終非長久之計。最重要的是管控好疫情，讓百業恢復正常營運，市民恢復日常生活。畢竟政府資源有限，考慮到疫情往後的發展仍難免起伏，政府在為防疫抗疫的工作配備充足資源的同時，亦必須保留財政實力，以應付已知和不時之需。

他指，政府無意追求財政儲備的不斷累積，會因應整體社會的需要和長遠發展的利益而運用資源，政府的公共理財原則始終是「應使則使」、「短長期兼顧」，冀以有限的資源發揮最大的槓桿效益，推動社會和經濟的穩定發展。

港府向科興生物輝瑞預先採購疫苗，詳看【下一頁】

疫苗初步採購目標為香港人口兩倍

另外，他指，新冠肺炎疫苗的接種，被視為最能有效管控和遏止疫情蔓延的辦法，政府亦正積極推進這方面的工作，在全球研發疫苗的四大技術種類中，已鎖定了其中兩隻採用不同技術的疫苗供應，第三家採用另一種技術的疫苗的洽購亦接近落實。政府採購疫苗的目標是在最短時間內、購得最大量的疫苗（初步目標數量為香港人口的兩倍）供市民接種。

不過，在全球層面，疫苗是處於求過於供的狀況，而且審批過程還未完成，疫苗的供應無可避免會是分批到達。而市民接種疫苗的速度，以及社會對疫苗的接受程度等，都會影響其對疫情控制的成效。

他呼籲，即使增添了疫苗作為抗疫的重要工具，明年仍然不能掉以輕心，需要時刻保持警惕。

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編輯：袁諾曦

經濟 陳茂波 財政司 疫苗 肺炎 新冠肺炎

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