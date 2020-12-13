【觀塘重建】市建局：觀塘重建二三區如期落成　商場預計明年4月營業

市建局行政總監韋志成表示，觀塘市中心重建項目在第二、三發展區如期落成，已在上月底完成所有建築工程及法例要求的驗收工作，取得政府發出的「入伙紙」。項目的商場預計明年4月正式營業，15個曾於第五發展區違規構築物經營的用戶，將遷入商場內的預留店舖區「裕民里」復業；而公共運輸交匯處及小販市集，亦會在相關政府部門完成驗收及接管後，相繼投入運作。

韋志成在網誌表示，第五發展區內98個違規構築物存在已久，局方於2018年9月向相關佔用人發出特別搬遷方案建議。除給予津貼金額外，亦向合資格的經營者提供遷置安排，在第二、三發展區落成的商場部分，預留店舖有意經營者回遷。除預留店舖位置外，亦向回遷的經營者提供相當於差餉估值一半的優惠租金，為期三年。在接受特別搬遷方案建議的經營者中，共有15位選擇了遷置安排；其他經營者收到特惠津貼後，部分選擇結束生意，亦有部份經營者遷到鄰近地方的店舖經營。

預留給經營者回遷的商舖部分，已特意命名為「裕民里」，今年年中時已安排經營者到現場視察。經營者早前已選訂了舖位，待他們簽署租約後，預計在明年1月便可收舖。

▲ 韋志成表示，重建過程中盡量照顧經營者的需要。他以近月協助曾在裕民坊經營的街頭補鞋匠福嫂為例，表示局方「以人為先」精神，關顧社區持份者。

韋志成表示，經營者大致滿意店舖的環境，尤其喜愛商場有多個接連周邊街道的出入口，方便顧客出入；而新的公共運輸交匯處巴士站更與「裕民里」屬同一層，巴士乘客落車後信步可達，可為店舖帶來更多「生客」，擴充生意。

他又指，項目第二和三發展區落成後，接下來是完成餘下第四及第五發展區的清場工作，整個觀塘市中心重建項目才能如期推進。隨著第五發展區內超過九成的違規構築物佔用人接受市建局的搬遷方案、交出構築物讓我們清拆，該地段的土地及所有業權已於去年8月復歸政府。按既定程序，政府於去年年底已向該處6個仍未願意遷出的違規構築物佔用人發出傳訊令狀，收回其構築物及所佔用的土地，法庭亦於今年10月頒下判決，有關佔用人須交回他們所佔用的構築物。

市建局將依照法庭的判決和指示，透過法律程序執行收回構築物的工作，但同時亦會繼續以溝通和協商的方法，協助佔用人搬遷。他期望仍未遷出的違規構築物佔用人能理解，市建局在過去一年多處理違規構築物佔用及搬遷的事情上，已充份照顧他們的意見和訴求，並在依從法規上，以合情和合理的原則，處理他們不同的需要。他希望大家可以抱著務實、明理的態度，協商解決這個拖延已久的問題，使重建計劃能順利推進，讓新觀塘展現新面貌、惠及觀塘區數十萬的市民大眾。

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責任編輯：葉卓偉