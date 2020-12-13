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【檢疫酒店】惟未有公布涉及酒店或房間數目 聶德權：或提早於18日起啟用部分指定檢疫酒店

環球政經 16:44 2020/12/13

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政府早前宣布，由本月22日後抵港旅客須自費入住指定的36間酒店進行隔離檢疫，公務員事務局長聶德權今日（13日）出席節目時表示，獲部分酒店通知能提早完成準備工作，可提早於本周五（18日）轉為指定酒店，當局未來1至2日掌握資訊後會盡快公布，同時會將有關名單放於網上，惟未有透露涉及的酒店或房間數目。

【檢疫酒店】36間指定酒店1.2萬房間遍布港九　包括置地文華東方酒店名單一覽：【下一頁

【疫苗接種】首批疫苗將明年1月到港 林鄭月娥：與一眾官員將率先接種：【下一頁

他又指，為配合有關安排，會在本月18日安排機場來往指定酒店的交通；雖然計劃於22日零時零分開始，但若在21日回港的人士，因班機延誤或於機場內接受檢測時有所耽誤，而過了時間限制的話，仍須入住檢疫酒店，因此他建議21日回港人士應預訂酒店。

首批檢疫酒店共有36間，提供1.2萬間房間，每日價錢近400元至5萬多元不等，售價1,000元或以下的房間約有8成，暫定計劃試行2個月。

 

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責任編輯：潘曉豐

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