【輝瑞疫苗】美國首批疫苗 料周一起運抵各州

輝瑞疫苗獲美國食品及藥物管理局（FDA）授權緊急使用，美國政府正加緊向各州運送輝瑞疫苗。當局預計美國首批輝瑞疫苗，將於周一（14日）起運抵各州，很快可展開大規模輝瑞疫苗接種工作。

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美國FDA上周五（11日）晚宣布，緊急授權使用輝瑞（Pfizer）與BioNTech共同研發的新冠疫苗，輝瑞疫苗成為首款於美國獲批的新冠疫苗。

美國政府疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）的負責人佩爾納（Gustave Perna）表示，速遞公司聯邦快遞（FedEx）及聯合包裹（UPS）會於周日（13日）起運送疫苗，到各州約150個站點。另外423個站點及66個站點，將分別於周二（15日）及周三（16日）陸續發貨。

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輝瑞疫苗需保存於約攝氏零下70度的環境中，需用特殊盒子裝載及用乾冰包裝。輝瑞更放置具有GPS追蹤功能的傳感器，可有效追蹤每批疫苗的運送情況，以確保其處於低溫環境。

另外，美國政府上周表示，美國合共已經向美國藥廠Moderna訂購2億劑疫苗。FDA將於下周審批Moderna疫苗，當局早前預計Moderna疫苗如順利獲得許可，首批最快可於本月22日交付。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國政府正加緊向各州運送輝瑞疫苗，預計首批將於周一（14日）起運抵各州。