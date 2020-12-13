【聖誕節2020】多倫多議會動議：豁免聖誕老人入境限制及檢疫

今年的聖誕節，全球要在新冠疫情下度過，各國依然實施出入境限制及檢疫措施。弊！咁聖誕老人點嚟到？

加拿大多倫多市議會將提出動議，要求安大略省政府將聖誕老人來訪列為必要服務，在平安夜來臨時，豁免聖誕老人及其馴鹿，不受任何入境限制及檢疫措施。

據CTV News Toronto報道，該動議預計星期三在多倫多市議會提出，動議指出特立尼達和多巴哥、愛爾蘭、比利時和澳洲等多個國家已經採取措施，讓聖誕老人不受防疫措施限制。

動議要求加拿大政府採取類似措施，向加拿大兒童保證，即使在新冠疫症大流行期間，聖誕老人仍然能夠到訪加拿大。

早前，渥太華已為聖誕老人到訪「開綠燈」，但強調他仍然需要與其他人保持社交距離。

▲ 渥太華市長Jim Watson日前表示，豁免聖誕老人出入境限制。

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責任編輯：葉卓偉