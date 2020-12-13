【外交關係】以色列與不丹建立正式外交關係 共同制定聯合工作計劃

以色列外交部在當地時間周六（12日）發表聲明宣布，正式和不丹建立外交關係，雙方同意在水務管理、農業、醫療保健及其他領域，共同制定聯合工作計算，聲明內指今次建交成功是經多年來與不丹秘密接觸，最終達成協議。

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以色列總理Benjamin Netanyahu對是次建交協議表示歡迎，現正和其他有意建交的國家接觸；外交部部長Gabi Ashkenazi表示，以色列國外交圈逐漸擴大，和不丹的建交關係將進一步深化以色列在亞洲關係的另一個里程碑，又指不丹現時只有和53個國家維持正式的外交關係。

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責任編輯：潘曉豐