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【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》極速回本　開發公司股價卻連日下挫

科技 15:30 2020/12/13

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Cyberpunk 2077登錄多個遊戲平台（官網截圖）

年度遊戲大作《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》風靡全球，根據遊戲平台Steam數據顯示，Cyberpunk 2077上市後短短不到3小時，同時在線遊玩人數就已衝破100萬大關。其來自波蘭的遊戲開發團隊CD Projekt Red的母公司CD Projekt表示，遊戲來自數位版本的預購銷售收入，已經超過遊戲的開發成本，以及遊戲今年的營銷推廣成本。

【機迷熱話】疫情影響開發進度　《Cyberpunk 2077》延至12月10日上市

【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩

《Cyberpunk 2077》在12月10日正式發售，CD Projekt在發售當日已表示，遊戲預購數為逾800萬套，其中四份三為數位版本。據Bloomberg的預測，遊戲首兩周銷量預計會錄1700萬套，最終銷量可能達到2970萬套，挑戰成為史上首十大暢銷遊戲。

值得一提的是，該開發商每年都將年度盈利分撥10%作員工獎勵，因此遊戲獲得佳績，開發團隊亦可望直接受益。惟整套遊戲的實質收入情況，要等待廠商來年公布財務報告才揭盅。

不過，股票市場的觀點就略有不同，在遊戲正式推出以來，CD Projekt的股價卻連日下挫，由12月4日，遊戲發售前一星期的收市高位440波蘭茲羅跌至本周收市的320.5波蘭茲羅，下跌逾27%。市場分析認為，這與遊戲推出初期發現不少Bugs與最佳化的問題，特別是在PS4、Xbox One的主機版本的災情嚴重，惹來不少對遊戲的負評有關。

責任編輯： 周俊霖

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