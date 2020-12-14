【逆市營商】疫情予企業數碼轉型機會　為明年復甦做好準備

▲ 安永香港管理咨詢服務主管合伙人吳顯光表示，企業預料2021年年中市場會復甦，到時才數碼轉型，會失去先機並落後同業，因此選擇循序漸進數碼轉型，提升營運效率，待市場復甦，便能一舉超越競爭對手。

新冠肺炎令環球色變，經濟、政治、商業、民生收到不同程度衝擊，同時亦促使各界更依賴科技的力量，網店、視像會議平台、人工智能等應用愈趨普遍。到底明年數碼化轉型是否能持續本地哪些企業機遇較大？明年又是否能夠迎來市場、經濟復甦？

今年受疫情影響，本地以致環球各行各業皆受衝擊，唯疫情下，不少企業都開始數碼轉型，而且速度更比想像中快。

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數碼轉型3大條件

安永香港管理咨詢服務主管合伙人吳顯光表示，企業數碼轉型不是這年才發生，但今年的確令企業加快轉型步伐。「一般數碼轉型所需時間，為期16至32月個月不等，而今年就有見企業客戶，率先開始某部分業務數碼化，抓緊機會儘快轉型。」

▲ 安永香港管理咨詢服務主管合伙人吳顯光表示，一般數碼轉型所需時間，為期16至32月個月不等，而今年就有見企業客戶，率先開始某部分業務數碼化，抓緊機會儘快轉型。（李彥煒攝）

吳透露，今年初，當疫情持續數月時，有客戶看見市場大環境轉差，競爭比從前激烈，與其乾等待復甦，不如逐步數碼轉型。「他們預料來年年中市場復甦，到時才數碼轉型，會失去先機並落後同業，因此選擇循序漸進數碼轉型。」他解釋，企業其實早有數碼轉型計劃，但因為疫情前專注企業業務拓展，未有太多時間及空間處理，現時市況較差，能將市場拓展的資源轉投轉型方面，機會成本亦較低。「現時大環境一樣差，對全部行業都公平，如能在這個市場低潮期成功轉型，令營運效率提高，待市場復甦，競爭力將更大，屆時將可超越其他對手。」

吳建議，企業要數碼轉型，必須考慮3大方面：

系統、軟件升級；

業務流程重新調整

人力資源再培訓

「當中以人力資源的技能再培訓以及改變思維模式最困難。」吳透露，目前本地企業或先從客戶體驗方面開始數碼轉型。

如採用流動應用程式，建立聊天機械人，而從前太依賴實體紙張文件的財務部門，亦將逐步迎來數碼化，至於人力資源管理、供應鏈方面的數碼化，或於後年才能完成，預計企業第一階段轉型，明年第一季末會大致完成。

明年第二季經濟復甦有望

目前環球藥企紛紛宣布成功研發疫苗，並會逐步開放給公眾，吳顯光就表示，預計明年第二季開始，環球市場便能逐步復甦。「中國疫情已穩定，加上美國市場將在明年復甦，預期對消費品將有較大需求，企業生意、經濟亦能慢慢回復正常。」他亦指出，其次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的簽署，對亞洲貿易亦有不少利好因素，將加強區內經濟復甦的信心。

▲ 不少藥企都表示，已成功研發有效的疫苗，治療新冠肺炎，預期明年市場將能逐步復甦。（法新社圖片）

唯所有預期建基於疫苗有效，但目前疫苗的製造、運送、效用亦有挑戰，並有待觀察。吳顯光就表示，翻查過去的資料，第一批的疫苗通常的製造、運送條件都比較苛刻，未來將會愈來愈順利，相信困難終能克服。「香港、中國內地，甚至東南亞，都正不斷研究疫苗，相信未來數月將有相應產品陸續出現。」

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記者：李彥煒