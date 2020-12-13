  • 21°C
香港時間 : 20201213日 (日) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天文現象】一文看清觀星時段及位置 雙子座流星雨今晚上演 高峰期最多每小時出現150顆！

環球政經 15:44 2020/12/13

分享：

一眾觀星迷準備好未？今年最值得欣賞的雙子座流星雨將於今晚（13日）上演，據香港太空館預料，最佳觀賞時間介乎於12月14日凌晨2時至3時，每小時出現率更高達150顆。

雙子座流星雨的輻射點會於今晚晚上約7時30分從東北方升起。當輻射點升出地平線後，即有機會欣賞到來自雙子座的流星；由於流星不一定出現在輻射點附近，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點進行觀測。

觀星6大須知：

  • 有關流星雨高峰期及流星數量的預測有一定的不確定性，有興趣觀測的人士亦可於高峰期前後1至2天進行觀測。

  • 雙子座流星雨的輻射點於晚上7時到8時期間在東北地平線上升起，並在凌晨2時到3時期間到達天頂。

  • 雖然輻射點在雙子座，但流星不一定出現在輻射點附近，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點觀測。

  • 郊外環境固然較黑，能看到更多暗的流星，但考慮到交通及天氣等因素，加上翌日還可能要上班或上學，市民大眾若能在居所附近找到一處天空視野廣闊的地點亦未嘗不可。如果可以的話，我們應盡量避開其他光源，讓眼球瞳孔有機會擴張，增強對光線的敏感度。

  • 流星雨只需用肉眼觀看即可，無需借助望遠鏡。觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，影響其他觀星人士。

  • 拍攝流星時，需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上，視乎鏡頭及相機的設計，以及現場的環境而定），並視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。一般而言，曝光時間愈長則愈有機會拍攝到突如其來的流星。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片質素。

雙子座流星雨的流星相對明亮，速度較慢，數量多而且穩定，十分適合目視觀測。雙子座流星雨是少數由小行星而非彗星所造成的流星雨現象，它的母體是小行星3200「法厄同」，當地球經過法厄同在太空中留下的碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。

最佳觀星時段：

日期及時間 位置（預期一小時內最大流星數）
1214日凌晨2時至3 市區邊緣（約100顆星）
鄰近郊區（約300顆星）
偏遠地區（約1,000顆星）

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

天氣 天文現象 流星雨

下一篇文章

【中國經濟】「張謇精神」論壇在京舉行　籲企業家愛國報國　習近平上月讚民初企業家張謇為楷模
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大埔上車盤】新婚客到大埔搵盤上車　只花420萬做業主
【大埔上車盤】新婚客到大埔搵盤上車　只花420萬做業主
【大行點睇】大和重申對科網股正面看法 7大相關股最新評級和目標價一覽
【大行點睇】大和重申對科網股正面看法 7大相關股最新評級和目標價一覽
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%