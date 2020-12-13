【天文現象】一文看清觀星時段及位置 雙子座流星雨今晚上演 高峰期最多每小時出現150顆！

一眾觀星迷準備好未？今年最值得欣賞的雙子座流星雨將於今晚（13日）上演，據香港太空館預料，最佳觀賞時間介乎於12月14日凌晨2時至3時，每小時出現率更高達150顆。

雙子座流星雨的輻射點會於今晚晚上約7時30分從東北方升起。當輻射點升出地平線後，即有機會欣賞到來自雙子座的流星；由於流星不一定出現在輻射點附近，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點進行觀測。

觀星6大須知：

有關流星雨高峰期及流星數量的預測有一定的不確定性，有興趣觀測的人士亦可於高峰期前後1至2天進行觀測。

雙子座流星雨的輻射點於晚上7時到8時期間在東北地平線上升起，並在凌晨2時到3時期間到達天頂。

雖然輻射點在雙子座，但流星不一定出現在輻射點附近，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點觀測。

郊外環境固然較黑，能看到更多暗的流星，但考慮到交通及天氣等因素，加上翌日還可能要上班或上學，市民大眾若能在居所附近找到一處天空視野廣闊的地點亦未嘗不可。如果可以的話，我們應盡量避開其他光源，讓眼球瞳孔有機會擴張，增強對光線的敏感度。

流星雨只需用肉眼觀看即可，無需借助望遠鏡。觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，影響其他觀星人士。

拍攝流星時，需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上，視乎鏡頭及相機的設計，以及現場的環境而定），並視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。一般而言，曝光時間愈長則愈有機會拍攝到突如其來的流星。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片質素。

雙子座流星雨的流星相對明亮，速度較慢，數量多而且穩定，十分適合目視觀測。雙子座流星雨是少數由小行星而非彗星所造成的流星雨現象，它的母體是小行星3200「法厄同」，當地球經過法厄同在太空中留下的碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。

最佳觀星時段：

日期及時間 位置（預期一小時內最大流星數） 12 月 14 日凌晨 2 時至 3 時 市區邊緣（約 100 顆星） 鄰近郊區（約 300 顆星） 偏遠地區（約 1,000 顆星）

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐