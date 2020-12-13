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【美國大選】多地有示威聲援特朗普 拒認拜登勝選

環球社會熱點 15:16 2020/12/13

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美國大選結果幾乎塵埃落定，拜登成為候任美國總統。美國總統特朗普（Donald Trump）仍拒絕認輸，於多州就美國大選結果作法律挑戰卻遇挫。美國首都華盛頓等地有多名特朗普支持者上周六（12日）上街示威，譴責拜登竊取美國大選。

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保守派團體不滿美國大選結果，特朗普前顧問史東（Roger Stone）創立的「Stop the Steal」及教會組織，呼籲支持者參與名為「Jericho Marches」的遊行和祈禱會。

早前獲特朗普赦免的美國前國家安全顧問弗林（Mike Flynn），也有參與首都華盛頓的示威。示威者揮舞特朗普的競選旗幟遊行，穿梭美國最高法院、國會山莊及華盛頓市中心。

雖然新冠肺炎疫情嚴峻，華盛頓正實施強制戴口罩。但數千名參與示威的人當中，只有少部分人戴口罩，示威者也並未遵守社交距離指引。

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極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）約200名成員，同日也加入於特朗普酒店附近的遊行。不少成員穿上格鬥服、防彈背心及頭盔，更於遊行期間展示白人主義的手勢。「驕傲男孩」示威者周六晚與「反法西斯主義」（ANTIFA）示威者，於華盛頓市中心發生衝突。警方隨即將雙方分開，期間施放胡椒噴霧。

除了華盛頓市外，全國各地都有聲援特朗普的示威，包括佐治亞州亞特蘭大市、阿拉巴馬州莫比爾及特朗普試圖推翻大選結果的搖擺州。

根據華盛頓州媒體的報道，該州首府奧林匹亞（Olympia）分別有支持及反對特朗普的團體示威，雙方爆發衝突，其後有1人中槍及3人被捕。

責任編輯：鄭錦玲

美國各地有多名特朗普支持者上街示威，譴責拜登竊取美國大選。

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