【中國經濟】「張謇精神」論壇在京舉行　籲企業家愛國報國　習近平上月讚民初企業家張謇為楷模

以「新發展格局與張謇精神」為主題的「張謇精神的時代意義2020年度論壇」昨日（12日）在北京舉行，論壇由中央社會主義學院、中華職業教育社、江蘇省委統戰部和南通市委共同主辦。論壇籲中國企業家仿傚清末民初企業家張謇，做到愛國報國，為國家發展貢獻力量。

據報道，今年「張謇論壇」格外引起關注，皆因國家主席習近平11月12日視察江蘇時，專程到南通博物苑參觀張謇生平展，了解張謇興辦實業救國等情況，形容張謇是中國民營企業家的先賢和楷模，很有教育意義。

▲ 習近平上月讚揚張謇為民營企業家的先賢和楷模。

中央社會主義學院院長郝明金在論壇上講話指，論壇以「新發展格局與張謇精神」為主題，有很強的時代價值和現實意義。希望新時代的企業家爭做愛國報國、實幹創新、堅韌不拔、遵紀守法的楷模，為全面建設社會主義現代化國家貢獻力量。

江蘇省委常委、統戰部部長楊岳表示，一個月前習近平總書記到江蘇視察時，賦予江蘇「爭當表率、爭做示範、走在前列」的重大使命，並對弘揚張謇精神提出明確要求，對民營企業家提出殷切期望。江蘇將傾力打造一流營商環境，努力造就一批以張謇為楷模、典範的新一代蘇商群體，為服務全國構建新發展格局、推動高質量發展作出新貢獻。

張謇（1853-1927）祖籍江蘇海門，光緒20年中狀元入仕。他主張「實業救國」，是中國棉紡織業的開拓者，一生創辦了20多家企業，370多所學校。

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責任編輯：葉卓偉