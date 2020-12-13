【巴黎氣候協定】2050年實現凈零排放 聯合國秘書長籲全球應疫後進入「氣候緊急狀態」

適逢《巴黎氣候協定》踏入5周年之際，聯合國於周六（12日）舉行網上峰會，秘書長古特雷斯在會上要求，各國政府在新冠疫情後，應宣布「氣候緊急狀態」，以免災難性的全球暖化。

國際自然保護聯盟報告 澳洲大堡礁首次列入「瀕危」名單：【下一頁】

他指，疫後推出的經濟復甦計劃，將成為加速低碳未來的過渡期，惟現時進度仍未夠快；20國集團（G20) 的成員在化石燃料生產和消費的支出，與低碳能源對比下多出50%，這更是不能接受。他認為，修復疫情損失的數萬億美元，全是向未來預支的，各國不能讓未來一代背負龐大的債務。

【環保減碳】澳洲棄舊碳信用額 承諾2030年實現減碳目標：【下一頁】

逾70個國家領袖出席峰會，目的是在2015年《巴黎氣候協定》簽署周年之際，進一步支持及兌現減少碳排放的承諾。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐