【疫苗接種】首批疫苗將明年1月到港 林鄭月娥：與一眾官員將率先接種

港府於周五（11日）公布訂購疫苗的最新進展，預料首批疫苗最快於明年1月到港，一旦獲批准後，將由長者、醫護人士優先接種；特首林鄭月娥昨日（12日）於社交媒體表示，只要有任何一款新冠肺炎疫苗在香港核准作緊急使用，自己和團隊將第一時間接種。

衞生局局長表示確保疫苗安全才購買 「官員可帶頭接種 增公眾信心」：【下一頁】

林鄭月娥指，於周六和專家顧間團會面，其後又主持了內部會議；又表示政府會盡快成立統籌大規模疫苗接種計劃的專責小組，希望盡快為市民接種，同時須確保疫苗安全有效的先決條件，因此在使用採購回來的疫苗需要完成的臨床試驗和可供緊急使用的批准。她再次重申，不論疫苗來自什麼公司、什麼技術、在哪裡生產，都必須經過專家按數據，以科學態度評估，確認安全方會使用。

【新冠肺炎】林鄭月娥：首批疫苗下月到港 内地疫苗安全 不適宜政治化：【下一頁】

對於外間有很多關於疫苗的不確信息，希望市民都傳遞以科學實證為本的資訊；世衞專家指很多國家都對新冠肺炎疫苗有「繄急使用授權」的安排，但疫苗只會在完成第三期臨床試驗，讓監機構已經掌握有關疫苗成效和安全性的數據，並確認疫苗生產方法和品質控制等符合要求後方會使用，之後亦會持續監察，因此專家認為在現行的程序中疫苗的安全性和有效性將得到保證。

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責任編輯：潘曉豐