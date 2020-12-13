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【宅經濟】中小企與創業者瞄準網上商機　本地業界：明年初競爭更激烈

科技 13:28 2020/12/13

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中小企經營宅經濟 留意消費體驗+網上營銷投入

香港抗疫陷入持久戰，商界為持續營商，今年陸續瞄準「宅經濟」。有業界人士分享，本地開拓宅經濟，以網店、網上教學為最主要板塊。疫情第四波將進一步加速本地中小企加強網上業務；加上失業潮淹至，不少創業者亦瞄準網上世界，預計明年會有更多競爭者加入宅經濟戰團。

宅經濟在疫情下成為熱話，其涵蓋的範疇一般意指不必出門，留在家中仍可繼續消費的各類項目，包括電商網購、外賣、休閒運動娛樂等種類。本地中小企自然亦留意到相關商機，香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席李彥霆分享，疫情早期，不少企業仍會幻想疫情很快完結，未痛下決心轉型，疫情第三波就警醒企業研究綫上商務，到現在第四波決心更強。

「例如美容院又再度要停業，據我所知，有些老闆終決定開設網店，又或提供綫上預約的上門美容服務，以免收入歸零。」

＞＞【宅經濟】和牛網購生意本周急升逾倍　疫情帶旺網購食材商

＞＞【宅經濟商機】居家娛樂需求大帶動宅經濟　直播平台熱潮持續

攻特色市場 貨種服務突圍

李彥霆分析指，本地最主要的宅經濟板塊為零售網店與綫上教育服務。以他觀察，由今年中至現在，有興趣加入宅經濟的人愈來愈多。零售網店方面，現時市面所見到的新設網購業務，大半是今年中左右籌備開設，它們普遍擁有現存貨源渠道，只是將實體服務搬至綫上。惟他預計，至明年初會有更多網店新手在市場湧現，屆時競爭定會非常激烈。至於綫上教育方面，他認為本地已有不少類似平台，吸客難度就更大。

李彥霆估算，港網店要日花約500元進行網上營銷，才可帶來足夠的網上人流維持業務。（受訪者提供圖片）

網上業務創業成本看似不高，亦有供應商以簡易開業方案招徠客戶。但李彥霆警告，任何網上業務都不能忽視營運成本，「相比實體店，開業前又要租舖、裝修，網店起始成本是很低，估算2萬元左右已可成事，但如果不投入有效營銷預算，不可能帶來客人。」他估算，港網店要日花約500元進行網上營銷，才可帶來足夠的網上人流維持業務，而且成本勢會隨着競爭者日增而上升。

供更詳細商品資訊 吸回頭客

中小企亦面對本地大企甚至跨國巨企同類網上服務挑戰，李彥霆分析，港企尚未算直接面對跨國巨頭競爭，以網購為例，非本地平台並未「盡全力」，因香港物流成本高，對外資而言，市場不算十分吸引。惟本地大型平台愈做愈大，車隊、配套運作亦漸成熟，他認為，中小企要突圍，尋找特色市場作專攻更為有效，例如專門提供一種肉類、酒類的網店，務求在貨種、顧客服務與網上體驗勝過大型平台，相信較有勝機。

他分析，網上購物或服務，真正成功是指吸引客人持續消費，能否打開顧客錢包是視乎整體體驗，「網購最終所得到的貨品與體驗大致相同，但如能讓顧客信服，你的網店能比其他選擇可提供更獨特的優點，就更有機會吸回頭客。」他以自己曾光顧的酒類網店為例，「專賣清酒的商店，貨種比大平台更多，可提供更詳細的商品資訊，讓登錄網站瀏覽本身亦成為一種樂趣，這種深入程度的客服體驗，大型綜合平台難以匹敵。」

記者：周俊霖

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