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【天氣預報】明日氣温下降顯著 料下周初將僅錄得最低13℃

環球政經 13:25 2020/12/13

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天文台表示，一股強烈冬季候風將於下周一（13日）抵達華南沿岸，該區氣温將顯著下降，隨後兩二日早上相當清涼；預料本周後期後期廣東天色好轉，區內氣温稍為回升，同時一股季候風將於周未至下周初影響廣東沿岸，區內氣温再度下降。

明日吹東氣4至5級，漸轉北風5級，離岸間中6級，多雲，有幾陣雨，初時能見度較低。日間稍後氣溫顯著下降，氣溫介乎15至21度。周二吹北至東北風4至5級，初步時離岸間中6級，早上清涼及有一兩陣雨，日間部分時間天氣天色明朗，氣温介乎13至16度。

【天氣預報】明天「大雪」 巿區氣溫最低17度 未來一周有幾凍？：【下一頁

周三早上清涼及有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣温介乎13至17度；周四部分時間有陽光，氣溫介乎14至19度。周五部分時間有陽光，早晚清涼，氣溫介乎15至21度；周六部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎14至20度。

下周日部分時間有陽光，日間乾燥，氣温介乎13至19度；下周一（21日）是廿四節中的「冬至」，預測當日大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫介乎14至20度。

 

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責任編輯：潘曉豐

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