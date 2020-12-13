【司長網誌】支援受影響餐飲娛樂處所非長久之計　陳茂波：防疫亦須保留財政實力

疫情持續，不少餐飲及公眾娛樂處所被政府要求暫時關閉或限制營業。財政司司長陳茂波在最新網誌表示，利用公共資源提供一定支援固然是情理之中，但卻只是杯水車薪。最重要的是管控好疫情，讓百業恢復正常營運，市民恢復日常生活。

陳茂波表示，政府資源有限，自年初疫情至今，政府已推出金額規模屬歷來最大的支援措施，包括在財政預算案和防疫抗疫基金下的三輪支援措施，協助受影響的企業及市民。他說，考慮到疫情往後的發展仍難免起伏，政府在為防疫抗疫的工作配備充足資源的同時，亦必須保留財政實力，以應付已知和不時之需，特別是要在風雲變幻的外圍環境和疲弱的本地經濟情況下，保持香港的金融穩定。

他又指，政府無意追求財政儲備的不斷累積，會因應整體社會的需要和長遠發展的利益而運用資源。

我們的公共理財原則始終是「應使則使」、「短長期兼顧」，冀以有限的資源發揮最大的槓桿效益，推動社會和經濟的穩定發展。說到底，要穩住市民、企業及社會對未來的信心，需要有效抗疫，亦需要維持公共財政的穩健。

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責任編輯：葉卓偉