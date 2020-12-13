【電子支付】Visa研究：41%港人可一周不用現金　42%人少帶現金　不用鈔票更衛生

疫情持續，加速全球電子支付在日常生活的應用。Visa的最新研究顯示，香港消費者電子支付使用量自2019年年度研究開始以來首次超越現金。即使是小額交易，愈來愈多消費者也傾向使用電子支付，相比2019年的研究，41%可以在一周或更長時間內不使用現金（2019年為33%）。42%受訪者攜帶的現金少於兩年前，主因是衛生問題以及更經常使用感應式支付。

《Visa消費者支付取態研究2.0》發現，78%的受訪者表示以現金作為支付方式，遠低於2019年的91%，而以信用卡及扣帳卡作為支付方式的則從去年同期80%上升至84%。各項電子支付方式的使用量亦有31至41個百分點的淨增幅。

疫情期間，逾半（52%）的購物開支透過網絡進行（而新冠肺炎疫情前是40%）。當疫情基本過去後， 45%的港人預計消費仍將於網上進行。除雜貨及外賣食物外，愈來愈多消費者在網上購買保健、體育及休閒、藝術及工藝品以及教育相關的產品或服務。

無現金社會方便及更衛生

無現金社會漸近，相信3年內有可能踏入無現金時代的受訪者由2019年的19%上升至25%；非現金支付傾向亦為有記錄以來最高的77%。

而即使是小額交易，愈來愈多消費者也傾向使用電子支付（對於100港元至199港元的交易，63%的受訪者選擇無現金支付，而2019年只有56%）。 相比2019年，港人可在更長時間內不使用現金；41%可以在一周或更長時間內不使用現金（而2019年只有33%）。此外，42%的受訪者攜帶的現金少於兩年前，主要原因是衛生問題以及更經常使用感應式支付。

在電子銀行方面，超過五分之二的消費者（44%）每周內曾數次甚至多次使用流動銀行服務，使用電腦以同樣頻率進行網上銀行服務的消費者只有31%。疫情期間，39%的消費者更頻密採用電子銀行服務，38%計劃於疫情過後繼續採用電子方式。在大多數銀行服務中，流動銀行服務的使用率最高，尤其是檢查賬戶或投資結餘、支付賬單、以及進行P2P（個人對個人）或商戶轉賬。P2P支付較去年增加11個百分點至47%。

雖然香港消費者普遍接受電子銀行，但研究發現對分享數據仍有不少顧慮，只有39%的消費者願意分享聯絡資料，以及只有29%願意分享個人身份資訊。接近一半（46%）消費者認為政府及企業可以採取更多措施保障他們的數據及私隱。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，疫情正推動我們轉向無現金社會。除電子商務外，電子銀行及開放數據將成為兩大增長引擎，推動可持續和可信賴的數碼轉型。「現金用量減少而電子支付日益普及的趨勢為業界帶來新機遇，以協助消費者及商戶管理數據風險，創造更優越的用戶體驗。隨著我們邁向數碼化的未來，在私隱及安全與便利性、效率及消費者體驗之間取得平衡是行業的首要目標。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉