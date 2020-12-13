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【虛擬銀行】ZA Bank眾安銀行推「手遊」任務 　完成轉賬任務獲ZA Coin當錢使

理財智慧 11:28 2020/12/13

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回顧2020年，虛擬銀行登場，可謂改變銀行業的生態，各虛擬銀行不停推出新服務，ZA Bank眾安銀行日前宣佈推出新功能ZA Quest的「手遊」式任務，邀請用戶挑戰。首階段任務包括：開啟App Push、設置暱稱、驗證電子郵箱、「入錢易」轉賬等。用戶每完成一個任務，會獲發隨機獎賞，獎賞以ZA Coin形式立即發放至戶口，可即時轉換為現金使用。

該行表示，ZA Quest 是用戶在 ZA Bank App 的專屬遊戲室，有五花八門的任務，打開App可逐一挑戰。首階段任務包括：開啟 App Push、設置暱稱、驗證電子郵箱、「入錢易」轉賬等。玩家獲派的任務會因應他們對 ZA Bank App的使用情況而有所不同。任務會定期更新，讓玩家不斷闖關。該行表示，玩家可循序漸進地增進對 ZA Bank 產品和服務的認識。

完成任務獲扭蛋贏獎賞

玩家每完成一個任務，會立即獲得一枚扭蛋。打開扭蛋，會隨機獲發獎賞。獎賞會以 ZA Coin形式立即發放至 ZA Bank 戶口，可即時轉換為現金使用。其中，任務難度越高，贏取高額獎賞機會越大。最高獎賞更可高達20萬ZA Coin（相當於2,000港元），獲獎名額不限。

除了獎賞，玩家會在打開扭蛋後獲發一個以該行的品牌卡通公仔Zappy或Alfie為主角的主題造型。玩家可把趣緻的主題造型設為個人頭像，或製作為海報與朋友分享。

用戶可在ZA Quest挑戰任務並獲得獎賞。

ZA Bank表示透過擬人化的卡通形象和「遊戲化」體驗賦予銀行親切感。

ZA Bank 零售銀行聯席主管吳忠豪表示，希望透過擬人化的卡通形象和「遊戲化」體驗賦予銀行親切感，讓用戶在獲得服務之餘能會心一笑，同時希望藉助ZA Quest加強用戶教育，鼓勵用戶多與身邊人分享虛擬銀行嶄新的產品和服務。「未來我們會把『遊戲化』作為恆常的產品特色之一，並計劃把 ZA Quest 打造成一個個性化功能，可因應用戶習慣度身訂造任務。」

現階段推出的 ZA Quest 以「聖誕節」為主題，透過溫馨的界面設計為玩家帶來節日溫暖。ZA Quest將於12月25日當天推出驚喜限時任務，玩家可藉完成任務獲取獎賞，與好友分享節日的喜悅。

 

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責任編輯：葉卓偉

銀行 電玩手遊 虛擬銀行 眾安銀行

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