【虛擬銀行】ZA Bank眾安銀行推「手遊」任務 　完成轉賬任務獲ZA Coin當錢使

回顧2020年，虛擬銀行登場，可謂改變銀行業的生態，各虛擬銀行不停推出新服務，ZA Bank眾安銀行日前宣佈推出新功能ZA Quest的「手遊」式任務，邀請用戶挑戰。首階段任務包括：開啟App Push、設置暱稱、驗證電子郵箱、「入錢易」轉賬等。用戶每完成一個任務，會獲發隨機獎賞，獎賞以ZA Coin形式立即發放至戶口，可即時轉換為現金使用。

該行表示，ZA Quest 是用戶在 ZA Bank App 的專屬遊戲室，有五花八門的任務，打開App可逐一挑戰。首階段任務包括：開啟 App Push、設置暱稱、驗證電子郵箱、「入錢易」轉賬等。玩家獲派的任務會因應他們對 ZA Bank App的使用情況而有所不同。任務會定期更新，讓玩家不斷闖關。該行表示，玩家可循序漸進地增進對 ZA Bank 產品和服務的認識。

完成任務獲扭蛋贏獎賞

玩家每完成一個任務，會立即獲得一枚扭蛋。打開扭蛋，會隨機獲發獎賞。獎賞會以 ZA Coin形式立即發放至 ZA Bank 戶口，可即時轉換為現金使用。其中，任務難度越高，贏取高額獎賞機會越大。最高獎賞更可高達20萬ZA Coin（相當於2,000港元），獲獎名額不限。

除了獎賞，玩家會在打開扭蛋後獲發一個以該行的品牌卡通公仔Zappy或Alfie為主角的主題造型。玩家可把趣緻的主題造型設為個人頭像，或製作為海報與朋友分享。

▲ 用戶可在ZA Quest挑戰任務並獲得獎賞。

▲ ZA Bank表示透過擬人化的卡通形象和「遊戲化」體驗賦予銀行親切感。

ZA Bank 零售銀行聯席主管吳忠豪表示，希望透過擬人化的卡通形象和「遊戲化」體驗賦予銀行親切感，讓用戶在獲得服務之餘能會心一笑，同時希望藉助ZA Quest加強用戶教育，鼓勵用戶多與身邊人分享虛擬銀行嶄新的產品和服務。「未來我們會把『遊戲化』作為恆常的產品特色之一，並計劃把 ZA Quest 打造成一個個性化功能，可因應用戶習慣度身訂造任務。」

現階段推出的 ZA Quest 以「聖誕節」為主題，透過溫馨的界面設計為玩家帶來節日溫暖。ZA Quest將於12月25日當天推出驚喜限時任務，玩家可藉完成任務獲取獎賞，與好友分享節日的喜悅。

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責任編輯：葉卓偉