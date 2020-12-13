  • 22°C
香港時間 : 20201213日 (日) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有盈退休】曾智華：偶爾懷舊好快樂

名人薈萃 11:01 2020/12/13

分享：

人越大，越喜歡懷舊。這是正常而非反常。故此，在任何六十歲以上的「長者聚會」中，講的必是「以前點點點」。男人一定喜歡講威水史，越曾經有權者越愛「懷緬過去」。不過，講得太多，除自己無晒前瞻性之外，旁人聽來，可能初覺有趣，但當似跳線唱片時，就肯定變「多聽生厭」！

小弟又如何？第一，不時提醒自己，讓一切隨風，盡量免提。除偶與同聲同氣的舊同事或舊同學聚餐，飲多兩杯才講吓。第二，做多點退休前無時間做，但有興趣的事。例如，不停搞旅行團，與趣味相投者本港及外地遊。第三，每日到公園用健身器材操肌，當時到胸部有「升胸奇遇」狀態時，好鬼滿足也。

說起來，我也喜歡懷舊，但不會打擾他人（點知人哋點諗？），只會獨享。例如，每晚少少酒意臨睡前，用大電視放經典英文歌。小弟由五十年代開始愛上唱歌，幾十年來，有上千首在腦中盤旋，一旦見到心儀歌手或樂隊演繹代表作，我就會跟住大唱特唱。這快樂的一小時，令自己睡得更甜！

另外，重溫香港昔日深愛的書及漫畫，也是樂趣無窮。書方面，最喜歡看「好賣過聖經」的《How to Win Friends & Influence People》，Dale Carnegie這本跨世紀之作，不知令幾多年輕人開竅。小弟呢，在不同人生階段讀之，就有不同領悟。

漫畫方面，同代幾乎所有香港人皆《老夫子》迷，全因太好玩，太好笑了。王澤功力最深之處，是將不少大智慧包裝成詼諧畫面，透過老夫子、秦先生及大番薯靜靜地滲透出去，令讀者不知不覺間，吸收到積極，正氣又正面的價值觀。必須承認，小弟的成長期沒有誤入歧途，《老夫子》的無聲教育，幫助很多。

今天提起《老夫子》，因上周老友晨早傳來一幅漫畫，令我閱後，心情輕鬆了一整天，上寫：「和陽光的人一起，心裏就不會灰暗；和睿智的人一起，遇事就不會迷惘；和快樂的人一起，咀角就常帶微笑！」

這幅懷舊漫畫，正是我由心而出想講的！

 

【送別2020 吳澤偉教你檢視保險‧強積金】
日期: 2020年12月29日（二）
時間: 8:00pm – 9:15pm
形式: Zoom網上直播
費用: 早鳥價HK$200 (原價HK$250)
*凡於12月16日（星期三）或之前報名，可享早鳥價。
詳情及報名: https://tinyurl.com/ims201229

講座簡介：

  • 精明投保要抉
  • 醫療、危疾、壽險各類保險的實際功能
  • 理解醫保條款，辨清可保與不可保
  • 應否考慮有儲蓄成分的保險產品？
  • 教你自學成功：善用強積金作理財平台

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

最新專欄文章 更多

【有盈退休】曾智華：必殺的「老是佛電台」
2020/11/29
【有盈退休】曾智華：必殺的「老是佛電台」
【有盈退休】曾智華：沒有廢老，只有廢人
2020/11/15
【有盈退休】曾智華：沒有廢老，只有廢人
【有盈退休】曾智華：移民—不沉舟、不拔根
2020/11/01
【有盈退休】曾智華：移民—不沉舟、不拔根
【有盈退休】曾智華：退休——戒掉炫耀性消費
2020/10/18
【有盈退休】曾智華：退休——戒掉炫耀性消費
【有盈退休】曾智華：腳趾操，把劇煲
2020/10/04
【有盈退休】曾智華：腳趾操，把劇煲
樂隊 歌手 退休 曾智華

上一篇文章

【虛擬銀行】ZA Bank眾安銀行推「手遊」任務 　完成轉賬任務獲ZA Coin當錢使

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】內容廣兼實用 從易經看年運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
【大行點睇】大和重申對科網股正面看法 7大相關股最新評級和目標價一覽
【大行點睇】大和重申對科網股正面看法 7大相關股最新評級和目標價一覽
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【大埔上車盤】新婚客到大埔搵盤上車　只花420萬做業主
【大埔上車盤】新婚客到大埔搵盤上車　只花420萬做業主