【有盈退休】曾智華：偶爾懷舊好快樂

人越大，越喜歡懷舊。這是正常而非反常。故此，在任何六十歲以上的「長者聚會」中，講的必是「以前點點點」。男人一定喜歡講威水史，越曾經有權者越愛「懷緬過去」。不過，講得太多，除自己無晒前瞻性之外，旁人聽來，可能初覺有趣，但當似跳線唱片時，就肯定變「多聽生厭」！

小弟又如何？第一，不時提醒自己，讓一切隨風，盡量免提。除偶與同聲同氣的舊同事或舊同學聚餐，飲多兩杯才講吓。第二，做多點退休前無時間做，但有興趣的事。例如，不停搞旅行團，與趣味相投者本港及外地遊。第三，每日到公園用健身器材操肌，當時到胸部有「升胸奇遇」狀態時，好鬼滿足也。

說起來，我也喜歡懷舊，但不會打擾他人（點知人哋點諗？），只會獨享。例如，每晚少少酒意臨睡前，用大電視放經典英文歌。小弟由五十年代開始愛上唱歌，幾十年來，有上千首在腦中盤旋，一旦見到心儀歌手或樂隊演繹代表作，我就會跟住大唱特唱。這快樂的一小時，令自己睡得更甜！

另外，重溫香港昔日深愛的書及漫畫，也是樂趣無窮。書方面，最喜歡看「好賣過聖經」的《How to Win Friends & Influence People》，Dale Carnegie這本跨世紀之作，不知令幾多年輕人開竅。小弟呢，在不同人生階段讀之，就有不同領悟。

漫畫方面，同代幾乎所有香港人皆《老夫子》迷，全因太好玩，太好笑了。王澤功力最深之處，是將不少大智慧包裝成詼諧畫面，透過老夫子、秦先生及大番薯靜靜地滲透出去，令讀者不知不覺間，吸收到積極，正氣又正面的價值觀。必須承認，小弟的成長期沒有誤入歧途，《老夫子》的無聲教育，幫助很多。

今天提起《老夫子》，因上周老友晨早傳來一幅漫畫，令我閱後，心情輕鬆了一整天，上寫：「和陽光的人一起，心裏就不會灰暗；和睿智的人一起，遇事就不會迷惘；和快樂的人一起，咀角就常帶微笑！」

這幅懷舊漫畫，正是我由心而出想講的！

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