【資金流向】港股一周吸資263億　吸資持續惟速度放慢　北水飲勝買啤酒股

▲ 港股吸資形勢持續。(林宇翔攝)

距離踏入2021年仍有3周，中外資金過去一周再湧港股，共263億元；其中，中港股票基金一周吸資188億元，北水一周亦吸75億元，不過，流入速度按周放慢，對上一周為吸資520億元，反映資金已逐步完成明年初部署，資金流入有望令港股明年初交投續旺。

據富瑞資金流向統計顯示，截至周三止一周（12月3日至9日），買入中資股互惠基金及ETF吸資169.4億元，港股基金則吸資18.7億元。環球股票基金吸資形勢大致相若，亞洲債券基金亦持續吸資，股債齊吸資反映資金持續充裕，同時亦關注環球量寬情況。

至於北水亦繼續流入，12月7至11日一周，北水吸資75億元，較明顯買入的股份分別是華潤啤酒 （00291） 、碧桂園服務 （06098） 及騰訊 （00700） 。內需股機遇處處，華潤啤酒密密升，日前高位66.7元較今年低位30.45元已累升1倍，北水過去一周淨買入11億元。

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資金持續流入之際，瑞士盈豐銀行亦對明年港股看法樂觀，執行董事韓焯林預計，新經濟股繼續推動恒指上升，予明年恒指30700點的目標價。他補充，科技板塊的盈利動力明年或能得以延續，整體新經濟股之平均盈利增長更有機會達2成。

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記者：譚志偉