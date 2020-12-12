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【英國脫歐】大摩警告萬一貿談協議落空 英國銀行股最多可跌兩成

環球政經 23:17 2020/12/12

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隨著英國首相約翰遜明言無法與歐盟就貿易協議達成共識的機會甚高，市場開始擔心英國將出現「硬脫歐」的局面，和歐盟之間的關稅開支也會增加，影響兩地間貿易活動。過去一周英鎊累跌1.5%，跌幅為9月以來最高。大摩警告，一旦英國硬脫歐，以中小型股為主的富時250指數短期內有機會下跌6至10%，作為百業之母的英國銀行股，跌幅更可能介乎10至20%。

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股  詳情請看【下一頁

【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市  詳情請看【下一頁

大摩相信，市場仍未預備最壞結果，即英國無法落實協議而脫離歐盟的情況，認為外界原先有樂觀看法，英國可達成自由貿易協議而避免硬脫歐。如今有關風險正在升溫，不利當地股市及銀行股表現。

英國政府早前曾稱，歐盟必須在本周末作出重大讓步。英國外相藍韜文認為，雙方談判仍有回旋餘地，同時又有很大分歧，他認為本周日將是談判的關鍵時刻。

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撰文 : 李尚毅

脫歐

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